Суд арестовал счета топ-менеджера челябинского экс-губернатора

У экс-губернатора Бориса Дубровского (в центре) арестовали 116 млн рублей, его топ-менеджер Алексей Павлюк (справа) задолжал более 190 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Счета топ-менеджера семьи экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Алексея Павлюка заблокированы по решению суда. Долги находящегося сейчас в СИЗО Павлюка приближаются к 200 млн рублей. Это следует из базы данных судебных приставов.

Исполнительное производство ведет московский отдел судебных приставов. Предметом его является задолженность по кредитным платежам в размере 190 млн 414 тысяч рублей. Ранее Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве ввел внешнее наблюдение в принадлежащем Павлюку ООО «УТК „Финансово-промышленные консультанты“». Поводом стал иск о банкротстве, поданный фирмой «Про Фактор», собственником которой является зарегистрированная в кипрском офшоре компания «КОНКОРД ДЕБТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД».

Павлюк приобрел фирму «Финансово-промышленные консультанты» летом 2020 года, когда еще руководил ПО «Монтажник». Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году, когда глава семейства был губернатором. Затем фирма занялась строительством конгресс-холла для проведения в Челябинске саммитов стран ШОС и БРИКС в 2020 году. После того как в проект вложили 4,5 млрд рублей из бюджета, стройка остановилась и началось расследование уголовного дела.

Сейчас «Монтажник» обанкрочен, долги его перед кредиторами оцениваются почти в 2 млрд рублей. По решению суда, на имущество бывшего главы региона наложен арест, который сейчас он пытается снять. Также заблокированы ФССП 116 млн рублей на его счетах. Представители его семьи отказываются от общения со СМИ, сам Дубровский, по имеющимся данным, находится за границей.

Павлюка летом прошлого года в наручниках доставили в Челябинск. Его обвиняют в невыплате заработной платы сотрудникам «Монтажника» на сумму порядка 8,7 млн рублей, недоплате в бюджет налогов на 29 млн рублей и хищении около 8 млн рублей у самой компании. По делу опрошено более 300 потерпевших и 45 свидетелей. В декабре прошлого года суд продлил его содержание в СИЗО еще на три месяца.

Скрин: сайт ФССП

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам