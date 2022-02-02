Суд между челябинским экс-губернатором и приставами сорвался

Борьба Бориса Дубровского за десятки миллионов рублей затягивается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рассмотрение иска экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского к службе судебных приставов (ФССП), арестовавшей 116 млн рублей на счетах бывшего чиновника, отложено. Это следует из базы данных судебных дел.

«Отложить судебное заседание на 4 марта. Заявителю направить в адрес привлеченного участника копию заявления, доказательства представить к судебному заседанию», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области.

Как следует из документа, причиной стало ходатайство ФССП. Судебные приставы указали о передаче материалов в другую инстанцию.

«В обоснование заявленного ходатайства его податель ссылается на то, что материалы исполнительного производства переданы из Орджоникидзевского районного отдела судебных приставов города Магнитогорска в межрайонный специализированный отдел судебных приставов по особо важным исполнительным производствам. Ходатайство о привлечении судебного пристава-исполнителя межрайонного специализированного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам суд считает подлежащим удовлетворению», — говорится в документе.

Решение об аресте активов Дубровского принято в рамках банкротства «Монтажника», принадлежащего семье бывшего главы региона. Приставы исполнили решение суда, но под арест попала сумма в полтора раза больше. Экс-губернатор подал на приставов в суд, требуя снизить величину арестованных средств со 116 млн до 73 млн рублей. Семья Дубровских купила «Монтажник» в 2018 году, когда глава семьи был губернатором. В настоящее время компания обанкрочена. Бывший директор фирмы Алексей Павлюк арестован и находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Сын экс-губернатора Александр Дубровский подал иск о личном банкротстве. От общения со СМИ семья бывшего главы региона отказывается.

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