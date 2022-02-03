Иностранец, жестоко избивший тюменку, объявлен в розыск

Гражданин Беларуси Александр Жириков по-прежнему не найден Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гражданин Республики Беларусь Александр Жириков, подозреваемый в жестоком избиении жительницы Тюмени Ирины Валовой, объявлен в розыск. Он до сих пор не найден. Ориентировка на подозреваемого оказалась в распоряжении журналистов.

«Мужчину, который избил женщину в Тюмени, объявили в розыск. В распоряжении 72.RU оказалась ориентировка на Александра Жирикова, которого подозревают в совершении этого преступления. Согласно ориентировке, мужчина был дважды судим — в 2015 году за умышленное повреждение имущества и за нарушение неприкосновенности частной жизни», — сообщает издание 72.ру.

Также в ориентировке, опубликованной журналистами, указано, что мужчине 34 года, в Тюмени официально он нигде не работает. Передвигается на автомобиле «Дэу-Матиз».

Как ранее указывало URA.RU, ранним утром 2 февраля Жириков подкараулил и избил жительницу Тюмени Ирину Валову, с которой ранее состоял в отношениях. Позднее поступок гражданина Беларуси осудил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он выразил надежду, что в данном случае «справедливость восторжествует быстро».