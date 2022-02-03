03 февраля 2022
02 февраля 2022

Иностранец, жестоко избивший тюменку, объявлен в розыск

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, полиция, полицейский автомобиль, полицейское оцепление, автомобиль полиции
Гражданин Беларуси Александр Жириков по-прежнему не найден Фото:

Гражданин Республики Беларусь Александр Жириков, подозреваемый в жестоком избиении жительницы Тюмени Ирины Валовой, объявлен в розыск. Он до сих пор не найден. Ориентировка на подозреваемого оказалась в распоряжении журналистов.

«Мужчину, который избил женщину в Тюмени, объявили в розыск. В распоряжении 72.RU оказалась ориентировка на Александра Жирикова, которого подозревают в совершении этого преступления. Согласно ориентировке, мужчина был дважды судим — в 2015 году за умышленное повреждение имущества и за нарушение неприкосновенности частной жизни», — сообщает издание 72.ру.

Также в ориентировке, опубликованной журналистами, указано, что мужчине 34 года, в Тюмени официально он нигде не работает. Передвигается на автомобиле «Дэу-Матиз».

Как ранее указывало URA.RU, ранним утром 2 февраля Жириков подкараулил и избил жительницу Тюмени Ирину Валову, с которой ранее состоял в отношениях. Позднее поступок гражданина Беларуси осудил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он выразил надежду, что в данном случае «справедливость восторжествует быстро».

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Гражданин Республики Беларусь Александр Жириков, подозреваемый в жестоком избиении жительницы Тюмени Ирины Валовой, объявлен в розыск. Он до сих пор не найден. Ориентировка на подозреваемого оказалась в распоряжении журналистов. «Мужчину, который избил женщину в Тюмени, объявили в розыск. В распоряжении 72.RU оказалась ориентировка на Александра Жирикова, которого подозревают в совершении этого преступления. Согласно ориентировке, мужчина был дважды судим — в 2015 году за умышленное повреждение имущества и за нарушение неприкосновенности частной жизни», — сообщает издание 72.ру. Также в ориентировке, опубликованной журналистами, указано, что мужчине 34 года, в Тюмени официально он нигде не работает. Передвигается на автомобиле «Дэу-Матиз». Как ранее указывало URA.RU, ранним утром 2 февраля Жириков подкараулил и избил жительницу Тюмени Ирину Валову, с которой ранее состоял в отношениях. Позднее поступок гражданина Беларуси осудил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он выразил надежду, что в данном случае «справедливость восторжествует быстро».
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