Кремль не исключил встречу Путина и Зеленского в Турции

Дмитрий Песков ответил на вопрос, встретится ли Владимир Путин с Владимиром Зеленским Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна, однако ничего конкретного пока говорить нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда Путин поедет в Турцию обсудить ситуацию на Украине.

«В данном случае мы говорим с Турцией о двустороннем визите. Речь идет о двустороннем визите, о котором давно говорят оба президента. Проведение высшего совета, межправкомиссий и так далее. Инициатива организации [встречи] Путина и Зеленского — пока понимания нет, поэтому и прикладного разговора нет. Никто не отвергает этого предложения. Но нужно понимание, что будет на выходе. Такого понимания пока нет», — сказал представитель Кремля на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в республику двух глав государств на встречу, чтобы они могли «уладить разногласия». Песков уже сообщал, что никакой подготовки для этой встречи пока нет.