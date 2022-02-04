Путин посетил церемонию открытия Олимпиады в Пекине. Видео

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин приехал в Китай Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине. На мероприятии он находится в качестве гостя.

«Президент России Владимир Путин посетил в качестве гостя Пекинский национальный стадион „Птичье гнездо“. Там проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр», — сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл с визитом в Китай. В программе визита главы государства — участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, пишут «Невские новости». На встрече обсуждался ряд вопросов. В частности — диалог России с США и НАТО, гарантии безопасности, двустороннее сотрудничество России и Китая, включая энергетику, инвестиционное сотрудничество и космос, отмечает «Пятый канал».

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Президент России Владимир Путин приехал на церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине. На мероприятии он находится в качестве гостя. «Президент России Владимир Путин посетил в качестве гостя Пекинский национальный стадион „Птичье гнездо“. Там проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр», — сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что Путин прибыл с визитом в Китай. В программе визита главы государства — участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, пишут «Невские новости». На встрече обсуждался ряд вопросов. В частности — диалог России с США и НАТО, гарантии безопасности, двустороннее сотрудничество России и Китая, включая энергетику, инвестиционное сотрудничество и космос, отмечает «Пятый канал».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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