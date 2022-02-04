Президент России Владимир Путин приехал на церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине. На мероприятии он находится в качестве гостя.
«Президент России Владимир Путин посетил в качестве гостя Пекинский национальный стадион „Птичье гнездо“. Там проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр», — сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл с визитом в Китай. В программе визита главы государства — участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, пишут «Невские новости». На встрече обсуждался ряд вопросов. В частности — диалог России с США и НАТО, гарантии безопасности, двустороннее сотрудничество России и Китая, включая энергетику, инвестиционное сотрудничество и космос, отмечает «Пятый канал».
Президент России Владимир Путин приехал на церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине. На мероприятии он находится в качестве гостя. «Президент России Владимир Путин посетил в качестве гостя Пекинский национальный стадион „Птичье гнездо“. Там проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр», — сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что Путин прибыл с визитом в Китай. В программе визита главы государства — участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, пишут «Невские новости». На встрече обсуждался ряд вопросов. В частности — диалог России с США и НАТО, гарантии безопасности, двустороннее сотрудничество России и Китая, включая энергетику, инвестиционное сотрудничество и космос, отмечает «Пятый канал».