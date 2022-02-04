В России снижается уровень коллективного иммунитета к COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Клипарт. Екатеринбург, грипп, простуда, болезнь, орви, заболевание, кашель
Коллективный иммунитет в России снизился Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Уровень коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции в России уменьшился, составив 64,1%.Об этом сообщила вице-премьер РФ и глава оперативного штаба Татьяна Голикова.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,1%. Снижение уровня коллективного иммунитета происходит из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами», — ее слова приводятся на официальном сайте Оперштаба.

Ранее этот показатель был на уровне 64,4%. Таким образом, снижение составило 0,3%.

Кроме того, вице-премьер пояснила, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни. Это касается также и нового штамма — «Омикрон».

Ранее директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов сообщил, что новый пик коронавируса произойдет в марте—апреле. После этого количество заболевших пойдет на спад и достигнет локального минимума к лету, дополняет телеканал 360. Он подчеркнул, что всплеск заболеваемости будет по-разному выражен в разных климатических зонах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уровень коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции в России уменьшился, составив 64,1%.Об этом сообщила вице-премьер РФ и глава оперативного штаба Татьяна Голикова. «Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,1%. Снижение уровня коллективного иммунитета происходит из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами», — ее слова приводятся на официальном сайте Оперштаба. Ранее этот показатель был на уровне 64,4%. Таким образом, снижение составило 0,3%. Кроме того, вице-премьер пояснила, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни. Это касается также и нового штамма — «Омикрон». Ранее директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов сообщил, что новый пик коронавируса произойдет в марте—апреле. После этого количество заболевших пойдет на спад и достигнет локального минимума к лету, дополняет телеканал 360. Он подчеркнул, что всплеск заболеваемости будет по-разному выражен в разных климатических зонах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...