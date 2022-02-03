В Госдуме предложили ввести новые выплаты для россиян

Новые выплаты предложили привязать к МРОТ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты от ЛДПР предлагают платить россиянам, которые ухаживают за инвалидами, 13 тысяч рублей ежемесячно. Соответствующий законопроект (имеется в распоряжении URA.RU) в Госдуму внесут представители фракции Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Сергей Леонов и Алексей Диденко.

«В целях усиления социальной защищенности отдельных категорий граждан законопроектом предлагается предоставить неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы, право на получение ежегодно индексируемой ежемесячной выплаты в размере 13 000 рублей. Вступление Федерального закона в силу предусмотрено с 1 января 2023 года», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что указанная сумма сопоставима с прогнозируемой величиной МРОТ в 2023 году. Данная выплата должна реализовываться за счет средств федерального бюджета, сказано в документе. Авторы законопроекта напомнили, что сейчас люди, ухаживающие за нетрудоспособными гражданами и инвалидами первой группы получают 1200 рублей. Опекунам и родителям детей инвалидов и инвалидов с детства первой группы положено 10 000 рублей ежемесячно. Обе выплаты не индексируются.