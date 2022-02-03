03 февраля 2022

Экс-директор курганского предприятия скрыл от налоговой 23 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным СК, из-за действий обвиняемого бюджет потерял более 23 млн рублей Фото:

Бывшего директора Щучанского дорожного ремонтно-строительного управления обвиняют в том, что он скрыл от налоговых органов 23 млн рублей. Данная информация была размещена 4 февраля на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя АО „Щучанское ДРСУ“. <…> Следственными органами собрана достаточная доказательственная база, в ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит суд», — указано в сообщении.

По данным следствия, с 2019 по 2020 годы обвиняемый скрывал деньги предприятия минуя расчетный счет возглавляемой им организации, на который были выставлены инкассовые поручения. Из-за этого на счете организации не оказалось средств. В бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 23 миллионов рублей.

Мужчину обвиняют в сокрытии средств организации в крупном и особо крупном размерах. Во время предварительного следствия представители предприятия, где работал обвиняемый, погасили недоимку по налогам и страховым взносам.

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Бывшего директора Щучанского дорожного ремонтно-строительного управления обвиняют в том, что он скрыл от налоговых органов 23 млн рублей. Данная информация была размещена 4 февраля на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя АО „Щучанское ДРСУ“. <…> Следственными органами собрана достаточная доказательственная база, в ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит суд», — указано в сообщении. По данным следствия, с 2019 по 2020 годы обвиняемый скрывал деньги предприятия минуя расчетный счет возглавляемой им организации, на который были выставлены инкассовые поручения. Из-за этого на счете организации не оказалось средств. В бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 23 миллионов рублей. Мужчину обвиняют в сокрытии средств организации в крупном и особо крупном размерах. Во время предварительного следствия представители предприятия, где работал обвиняемый, погасили недоимку по налогам и страховым взносам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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