Чем полить свеклу, чтобы она выросла сладкой: советы садовода о подкормке в сентябре

Сладкая и большая свекла — мечта любого садовода. Однако не всегда получается собрать богатый и вкусный урожай из-за погодных условий. В беседе с URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала, чем можно подкормить свеклу за несколько недель до ее сбора для получения сладкого вкуса, а также как и когда правильно ее собирать.
Когда и как подкармливать свеклу
По словам садовода Светланы Самойловой, для получения крупной и сладкой свеклы необходимо своевременно вносить подкормки на протяжении всего периода вегетации. Эксперт отмечает, что спустя 2–3 недели после посадки в июне следует провести прореживание всходов.
Обычно наиболее развитые растения пересаживаются, а слабые удаляются. Поскольку семена свеклы имеют четырехкамерное строение, данная процедура обязательна. Прореживание рекомендуется осуществлять в пасмурную или дождливую погоду.
Спустя полторы недели после пересадки Светлана Самойлова советует внести первую подкормку с использованием настоя трав, навоза либо биогумуса. Подкормку следует выполнять как под корень, так и по листовой массе.
Через две недели после внесения первой подкормки, чтобы повысить сахаристость корнеплодов. Специалист рекомендует провести полив свеклы раствором гумата калия.
Чем подкармливать свеклу перед сбором урожая
Садовод рекомендует последнюю подкормку свеклы делать за две недели до уборки урожая. «За две недели до сбора свеклы развести 1-2 столовые ложки соли в восемь литров воды и подкормить после полива», — сообщила эксперт. По ее словам, это придаст свекле сладкий вкус.
Что делать перед уборкой свеклы
За 2–3 недели до начала сбора урожая свеклы рекомендуется полностью прекратить полив растений. Такая мера способствует увеличению содержания сахаров в корнеплодах, что положительно сказывается на их вкусовых качествах.
Последнее внесение удобрений проводят не позднее чем за 10–14 дней до уборки, а оптимально завершить подкормку за 20–25 дней до намеченной даты сбора урожая. По словам специалиста, в этот период не рекомендуется использовать азотные удобрения. За 2–3 недели до уборки эксперт рекомендует выполнить рыхление почвы на глубину до 12 см. Это способствует облегчению последующего извлечения корнеплодов.
Как правильно собирать свеклу
Светлана Самойлова сообщила, что уборка свеклы традиционно проводится в период бабьего лета. В частности, в Московской области этот процесс обычно приходится на середину сентября. По утверждению специалиста, корнеплоды устойчивы к понижению температуры благодаря ботве, которая защищает их и сохраняет тепло. Таким образом, зрелая и созревающая свекла способна нормально переносить снижение температуры воздуха до -4 градусов.
Сбор свеклы осуществляется с помощью вил, при этом корнеплоды осторожно поддевают, чтобы избежать повреждения кожуры. Листовую часть срезают, оставляя черешки длиной около 1–1,5 см.
После этого свеклу рекомендуется немного просушить в затененном и хорошо проветриваемом месте. Перед закладкой на хранение мыть корнеплоды не следует, чтобы не удалить естественный защитный слой.
Как хранить свеклу
После выкапывания свеклы Светлана Самойлова рекомендует удалять ботву с помощью секатора, ножа либо аккуратно выкручивать ее вручную. После этого корнеплоды отправляются на хранение.
По словам эксперта, ботва обрезается секатором, затем свекла помещается в мешки из-под сахара, которые вкладываются в черные мусорные пакеты. Хранят такие мешки на лоджии с приоткрытыми пакетами. В случае понижения температуры используется обогреватель.
