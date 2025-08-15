Какие праздники отмечают 17 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Воскресенье, 17 августа 2025, в мире связано с черными и рыжими кошками, диваном, секонд-хендом, улитками и ежиками. В России чествуют трейдеров, православные верующие чтят память Казанской Божией Матери (Пензенской) и Евдокии Персидской, в народе — день Авдотьи. 17 августа родились Олег Табаков, Муслим Магомаев, Роберт Де Ниро, Шон Пенн и Наталья Ветлицкая. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 17 августа 2025
День любимого дивана
Шуточный праздник — День любимого дивана отмечают 17 августа. Этот предмет мебели давно стал центром домашнего уюта: на нем отдыхают после работы, принимают гостей, играют дети и даже находят забытые мелочи.
Любопытно, что в 2014 году Россия попала в Книгу рекордов Гиннесса: в Саратове мастера создали самый длинный в мире диван — больше километра. Он весил около 50 тонн и обошелся почти в 10 млн. рублей. После выставки конструкцию разобрали на 500 стандартных диванов и продали, а средства направили на благотворительность.
История самого дивана началась гораздо раньше — в Персии XVII века. Тогда мастера придумали мебель, похожую на скамью, но обтянутую тканью и украшенную подушками.
В этот день принято уделять внимание своему дивану: почистить обивку, обновить покрывало или просто провести на нем день, наслаждаясь комфортом. А если друг износился, праздник — отличный повод подумать о реставрации или покупке нового.
День секонд-хенда
Во многих странах 17 августа отмечают День комиссионного магазина или День секонд-хенда (Thrift Shop Day). Этот праздник напоминает о важности разумного потребления и второй жизни вещей.
Комиссионные магазины получают процент от продажи, а владелец сохраняет право забрать вещь обратно, если передумает. Для покупателей такие места — возможность сэкономить, найти винтажные или редкие предметы, а иногда и обновки с бирками.
В СССР комиссионки пользовались особым спросом: там продавали как импортные вещи, привезенные моряками и дипломатами, так и технику, одежду, украшения. К 1988 году в стране действовало более трех тысяч таких магазинов. В 90-е их сменили секонд-хенды, куда начали завозить одежду и обувь из Европы и США.
Сегодня поход в секонд-хенд стал трендом. Здесь можно отыскать уникальные брендовые вещи, а заодно поддержать экологию: покупая б/у одежду, люди уменьшают потребление ресурсов и количество текстильных отходов. Часто секонды работают как благотворительные магазины: выручка идет на помощь нуждающимся.
День рыжих котов с голубыми глазами
Среди всего кошачьего многообразия особое восхищение вызывают рыжие коты с голубыми глазами — редкое и необычное сочетание, которому даже посвятили отдельный праздник 17 августа.
Известно, что большинство рыжих кошек имеет зеленые или карие глаза. Голубой цвет у малышей встречается только в первые недели жизни, затем пигмент радужки меняется. Ученые утверждают, что у взрослых рыжих котов голубые глаза не сохраняются: этот оттенок традиционно связан с альбинизмом или белым окрасом. Однако реальность разнообразнее, чем строгие генетические формулы. Так, у некоторых пород встречается сочетание рыжего окраса и сапфировых глаз.
Официально порода Охос Азулес («Голубоглазка») была признана лишь в 2004 году, но ее история началась еще в начале XX века с кошки по кличке Cornflower (Василек) из Нью-Мексико. Уникальная генетическая мутация закрепила голубые глаза как доминирующий признак, и теперь у представителей этой породы насчитывают более двух десятков оттенков — от небесного до насыщенно-синего. Среди них встречаются и рыжие особи.
С рыжими котами связано множество поверий. Считается, что они приносят в дом счастье и деньги, а появление голубоглазого рыжего кота — к удаче и гармонии. В некоторых культурах их называют посланниками небес, способными защищать хозяев и даже предсказывать будущее.
Существует стереотип, что рыжие коты упрямы и независимы. На самом деле представители разных пород — британцы, сибиряки, персы — могут быть спокойными и ласковыми. Оранжевый окрас делает их особенно яркими и жизнерадостными.
В разных странах в этот день устраивают праздники, делятся фотографиями любимцев, проводят акции в защиту животных. Рыжие коты с глазами цвета неба — это настоящие пушистые талисманы.
День благодарности черным котам
Черные коты не менее очаровательны, чем любые другие, но многие относятся к ним с осторожностью. Международный день благодарности черным котам, который отмечают 17 августа, призван развеять суеверия и показать этим питомцам заслуженное уважение.
В этот день чествуют как домашних черных котов — породистых и простых, так и бездомных. Когда-то черных кошек травили, связывая с мистикой и несчастьями. Особенно жестоко к ним относились в средневековой Европе. Сегодня же люди осознали несправедливость и создали праздник, чтобы исправить прежние ошибки.
Инициатива исходила от США: с 2011 года там отмечают национальный День черного кота. В России такой день — 17 ноября, а международные даты празднования включают 19 июня, 27 октября. Цель — обратить внимание на животных, бороться с предрассудками и объединять людей, готовых заботиться о питомцах.
Суеверия о «несчастьях от черной кошки» давно опровергнуты: их преданность и умение чувствовать человека не зависят от окраса. Почешите своего мурлыку за ушком — и он ответит вам теплом и мурчанием.
День проснувшихся улиток
Один из самых необычных и забавных праздников — День проснувшихся улиток. Его происхождение остается загадкой: неизвестно, кто и когда придумал эту дату, но символика праздника понятна. Человека, замкнутого в себе, часто сравнивают с улиткой, которая прячется в раковине.
Улитки появились на Земле около 600 миллионов лет назад и считаются одними из древнейших существ планеты. Форма раковины ассоциировалась с цикличностью жизни и перерождением. Улитка всегда носит с собой раковину, что наглядно иллюстрирует знаменитое выражение Цицерона Omnia mea mecum porto — «Все свое ношу с собой».
Несмотря на медлительность (в среднем 7 см в минуту), улитки играют важную роль в природе: они очищают экосистемы, становятся частью пищевых цепочек и даже помогают людям бороться со стрессом. Наблюдать за моллюсками полезно: это помогает замедлиться, отдохнуть от тревог и по-новому взглянуть на мир.
Пробудившаяся улитка напоминает нам: нельзя вечно сидеть в своей «раковине». Настоящая жизнь начинается тогда, когда человек открывает глаза на простые радости — солнце, ветер, цветы, улыбки близких.
День лысых ежиков
Необычный и одновременно символичный праздник — День лысых ежиков отмечается 17 августа. На первый взгляд он звучит забавно, но за этим стоит глубокая мысль: еж без иголок так же уязвим, как природа перед деятельностью человека.
Иглы служат ежам естественной броней. Внутри иглы полые, поэтому легкие, а у основания имеют «шейку», играющую роль амортизатора при падении. Несмотря на такую защиту, ежа могут одолеть филин или барсук, но для большинства хищников колючая броня остается серьезным препятствием.
Мало кто знает, что ежата рождаются уже с иголками, но они скрыты под кожей, чтобы не повредить мать. Через несколько часов они проявляются, оставаясь белыми, а спустя пару дней приобретают окраску. В полтора месяца малыши уже могут сворачиваться в клубок и защищаться.
У домашних ежей выпадение игл может быть связано с болезнями, стрессом, неправильным питанием, гипервитаминозом, частыми купаниями или низкой влажностью. Появление проплешин — тревожный сигнал, требующий визита к ветеринару.
Праздник побуждает задуматься о том, что даже кажущиеся забавными животные нуждаются в заботе и внимании. День лысых ежиков — шанс обратить внимание на редкие виды, понять ценность защиты и научиться бережному отношению к окружающему миру.
День признания бэби-бумеров
Ежегодно 17 августа отмечается День признания бэби-бумеров — поколения, родившегося после Второй мировой войны, в период с 1946 по 1964 годы. Этот праздник появился в 2011 году по инициативе американских блогеров и призван отметить вклад бэби-бумеров в общество, культуру и историю.
Название «бэби-бумеры» связано с резким ростом рождаемости после войны, когда люди стремились к стабильной жизни и миру. Поколение стало свидетелем и участником значимых событий: первых пилотируемых космических полетов, высадки на Луну, появления куклы Барби и вакцинации от полиомиелита.
Бэби-бумеры — амбициозные, активные и ответственные люди. Сегодня они занимают ключевые позиции в бизнесе, управляют корпорациями, владеют значительной частью мирового богатства и продолжают оказывать влияние на общество.
Как отпраздновать день бэби-бумеров:
- Выразите благодарность. Позвоните или навестите родственника или друга из поколения бэби-бумеров и поблагодарите за жизненный опыт и вклад в мир.
- Вспомните эпоху. Послушайте музыку 1950–1960-х годов, посмотрите старые фильмы, поделитесь воспоминаниями о культуре и событиях того времени.
- Переоденьтесь в стиле ретро. Подберите одежду, характерную для эпохи бэби-бумеров, и окунитесь в атмосферу своего времени.
Совет дня: поблагодарите бэби-бумера за его вклад, попросите поделиться историей или советом — это возможность понять их ценности и взгляды на жизнь.
Российские праздники 17 августа 2025
День воздушного флота России
Отмечается в третье воскресенье августа (в 2025 году — 17 августа) и посвящен работникам авиационной отрасли: пилотам, инженерам, диспетчерам и техническому персоналу. Развитие авиации в России началось со Всероссийского аэроклуба в 1908 году. История самого праздника началась в 1912 году. Первое официальное празднование прошло в 1933 году на Центральном аэродроме в Москве.
Значимым достижением стало создание Сикорским первых многомоторных самолетов «Русский витязь» и «Илья Муромец». В 1923 году появился «Добролет» (позже — «Аэрофлот»). 1930-е годы ознаменовались активным развитием авиапромышленности.
День трейдера
В России 17 августа отмечают День трейдера — неофициальный праздник участников биржевой торговли. Его дата выбрана не случайно: в этот день в 1998 году в стране был объявлен дефолт, что стало переломным моментом для финансовой системы.
После дефолта фондовый рынок обрушился: индекс РТС потерял около 70%, рубль девальвировался втрое, а золотовалютные резервы сократились до 12 млрд долларов. Однако именно тогда трейдеры проявили выдержку и умение прогнозировать. Их решения помогли сохранить стабильность многим компаниям и положили основу для дальнейшего развития отечественного финансового сектора.
Сегодня профессия трейдера востребована во всем мире. Эти специалисты анализируют рынки, оценивают политические и экономические риски, совершают сделки от имени клиентов или за собственный счет. От их компетентности зависит не только прибыль инвесторов, но и общий уровень доверия к фондовому рынку.
Православный праздник 17 августа 2025
Праздник иконы Казанской Божией Матери (Пензенской)
Православные верующие 17 августа отмечают день Казанской-Пензенской иконы Божией Матери — одной из главных святынь Пензенского края. Икону в 1666 году подарил Пензе царь Алексей Михайлович в благословение новооснованному городу.
Образ сразу стал почитаться чудотворным: верующие получали помощь в болезнях и жизненных нуждах. По преданию, именно эта икона спасла Пензу во время нашествия ногайцев в 1717 году. Когда враги окружили город, горожане всю ночь молились Богородице. На рассвете икону вынесли на крепостной вал, и в стане нападавших началось смятение — татары отступили. С 2022 года икона находится в Спасском кафедральном соборе Пензы.
День памяти преподобномученицы Евдокии Персидской
В этот же день, 17 августа, православная церковь чтит память преподобномученицы Евдокии (Ии) Персидской, жившей в IV веке. Она происходила из знатного римского рода и была взята в плен вместе с тысячами христиан войсками персидского царя Сапора.
Несмотря на пытки и угрозы, Евдокия не отреклась от Христа, обращала других узников и женщин Персии к вере. За стойкость и проповедь ее подвергли мучениям и обезглавили. Позднее мощи святой были перенесены в Константинополь. Память святой чтут во всем христианском мире.
Народный праздник 17 августа 2025
Малинник Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка
В народной традиции день получил сразу несколько прозвищ. «Малиновкой» Авдотью называли потому, что в это время поспевала дикая и садовая малина. Дети и взрослые отправлялись в лес собирать ягоду: часть шла на сдобные пироги, которые вечером делили между всеми членами семьи, а остальное использовали для заготовок — варенья, наливок и сушеной ягоды для лечения простуды.
«Огуречницей» этот день прозвали из-за того, что именно к 17 августа приходился последний сбор огурцов. Считалось, что после Авдотьи плоды становятся желтыми, кривыми и горькими. Вместе с огурцами хозяева убирали ботву, закладывали ее в компост и собирали урожай чеснока и лука, который шел в засолку.
Название «Сеногнойка» связано с дождями, которые часто выпадали в середине августа и портили свежеубранное сено. Крестьяне торопились спрятать копны под крышу, чтобы сохранить корм для скота. В народе говорили: «В долгах не деньги, в копнах не сено» — намокшая трава быстро превращалась в гниль.
Приметы и поверья
По традиции день Авдотьи был богат и на народные приметы. По этому дню судили и о будущей осени: если дождь на Авдотью, то и ноябрь обещал быть сырой. Если было много малины, крестьяне ждали хороший урожай, а туман над лесом предвещал хороший урожай грибов. Жара и гроза сулили хороший сенокос.
Что можно и нельзя делать 17 августа
Чего нельзя было делать
День Авдотьи Малиновки на Руси был связан не только с народными гуляниями и сбором урожая, но и с рядом строгих запретов. Считалось, что нарушение обычаев может накликать беду на семью или лишить плодородия землю.
- Не засоряли водоемы. Селяне верили, что шум и грязь в реке или озере способны разгневать Водяного, а он мог наказать нерадивых людей.
- Женщинам запрещалось работать в поле. Считалось, что в этот день женский труд на пашне или на грядках может привести к неурожаю.
- Незамужним девушкам не советовали встречаться с ухажерами. Существовало поверье, что такой кавалер окажется хитрецом или обманщиком и разобьет сердце.
- Мытье головы считалось нежелательным. По поверью, это могло обернуться выпадением волос и ослаблением здоровья.
- Не брались за иглу и нитку. Люди верили, что шитье в этот день портит зрение и лишает человека силы.
Что считалось благоприятным
Праздник Авдотьи Малиновки у славян считался временем, когда природа щедро делится своими дарами. Поэтому в этот день было принято заниматься заготовками и обрядами, которые, по поверьям, приносили удачу и здоровье.
- Сбор урожая. В этот день крестьяне отправлялись в огороды и на поля — снимали с грядок огурцы, выкапывали лук и чеснок, косили травы и заготавливали сено на зиму. Особое внимание уделяли зверобою: его сушили и использовали в лечебных сборах.
- Малина и листья малины. Главной ягодой праздника была малина. Ее не только ели свежей и готовили из нее варенье, но и собирали листья — их сушили для чая и отваров, которые, по поверью, укрепляли здоровье.
- Красная одежда. Женщины надевали наряды алых и малиновых оттенков, считая, что это поможет привлечь в жизнь радость, любовь и семейное благополучие.
- Домашний уют. В отличие от полевых работ, хозяйственные дела в доме поощрялись. Женщины прибирались, готовили угощения, украшали жилище.
- Совместная трапеза. Вечером семьи собирались за большим столом, приглашали родственников и соседей. Совместная еда символизировала
Знаменитости, родившиеся 17 августа
- Пьер де Ферма (1607–1665) — французский математик-самоучка, один из создателей аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и теории чисел.
- Максим Воробьев (1787–1855) — русский живописец и рисовальщик, последователь романтического академизма, один из наиболее известных пейзажистов, педагог.
- Антон Дельвиг (1798–1831) — русский поэт, романист, весомая фигура литературного Петербурга, литературный критик и издатель; один из первых выпускников Царскосельского лицея, друг А. С. Пушкина.
- Елизавета Водовозова (1844–1923) — русская детская писательница, педагог, мемуаристка; в первом браке жена педагога В. И. Водовозова. Дебютировала статьей «Что мешает женщине быть самостоятельной?».
- Мэй Уэст (1893–1980) — американская актриса, певица, драматург, сценарист и секс-символ, одна из самых скандальных звезд своего времени.
- Лотта Якоби (1896–1990) — немецко-американский фотограф. Ее работы находятся в музеях по всему миру. Наиболее известна своими фотографическими портретами, которые являются «летописью эпохи».
- Олег Табаков (1935–2018) — советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог; народный артист СССР (1988).
- Муслим Магомаев (1942–2008) — советский, азербайджанский и российский эстрадный и оперный певец (баритон), композитор, киноактер. Народный артист СССР (1973).
- Роберт Де Ниро (род. 1943) — американский актер, продюсер и режиссер. Наиболее известен своей работой в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссером Мартином Скорсезе.
- Шон Пенн (род. 1960) — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Лауреат премий «Оскар» за главные роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк». Один из самых титулованных актеров современности.
- Наталья Ветлицкая (род. 1964) — советская и российская певица, танцовщица и актриса. В 1991 она добилась популярности благодаря хиту «Посмотри в глаза». В дискографии Ветлицкой 7 студийных сольных альбомов.
- Lil Pump (род. 2000) — американский рэпер и автор песен.
