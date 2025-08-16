Акции российских компании падают после саммита на Аляске

Акции ведущих российских компаний резко подешевели на ночных торгах после завершения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже (Аляска). Согласно данным торговой платформы «Т-Инвестиции», распродажа началась после того, как Дональд Трамп заявил об отсутствии достигнутых соглашений по итогам саммита.
«На ночных торгах в „Т-Инвестициях“ инвесторы распродают бумаги российских компаний», — пишет РБК. Там же отметили, что инвесторы негативно отреагировали на завершение переговоров.
По данным торгов, сильнее всего подешевели акции «Совкомфлота» (минус 5,92%) и НОВАТЭКа (минус 4,97%). Обыкновенные акции «Сбера» упали на 2,98%, до 309,87 рубля за бумагу, а котировки «Яндекса» снизились на 3,71%, до 4245 рублей. Инвесторы негативно оценили отсутствие прогресса в переговорах и начали массово распродавать бумаги российских эмитентов в ожидании дальнейшей волатильности.
Встреча между лидерами России и США прошла 15 августа в Анкоридже. Теплый прием, оказанный московской делегации, вызвал удивление в Европе, в то время как украинские чиновники испытали разочарование и тревогу, наблюдая за тем, как американские военные расстилают красную дорожку к трапу самолета представителей Кремля. Как отреагировали на историческую встречу зарубежные СМИ, читайте в материале URA.RU.
Встреча длилась почти три часа. Трамп призвал Киев заключить соглашение с Россией для разрешения конфликта. Также американский лидер заявил, что не считает необходимым в ближайшее время усиливать давление на Россию. Главные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске собрало URA.RU.
