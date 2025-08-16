Путин собрал совещание по итогам встречи с Трампом

Путин подвел итоги своей поездки на Аляску
Путин подвел итоги своей поездки на Аляску Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин провел совещание по итогам его поездки на Аляску на встречу с лидером США Дональдом Трампом. Об этом рассказали в Кремле. 

«По возвращении из Соединённых Штатов Владимир Путин провёл совещание по итогам российско-американских переговоров», — передает Кремль в своем официальном telegram-канале. На совещании присутствовали сотрудники администрации президента, правительства, Госдумы и другие представители министерств и ведомств. 

