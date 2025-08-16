Какие праздники отмечают 16 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В субботу, 16 августа 2025, отмечается важная дата, напоминающая о бездомных животных, празднуется день Элвиса Пресли, любви, чуда и анекдотов. В России чествуют малиновое варенье, Екатеринбург и Нижний Новгород. Православные верующие чтят память праведного Антония Римлянина, в народе — Малинник. 16 августа родились Чарльз Буковски, Пьер Ришар, Джеймс Кэмерон, Анджела Бассетт и Мадонна. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 16 августа 2025
Всемирный день бездомных животных
Каждую третью субботу августа мир вспоминает о тех, кто остался без крыши над головой и заботливого хозяина. Всемирный день бездомных животных (International Homeless Animals Day) был учрежден Международным обществом прав животных (ISAR) в 1992 году, чтобы привлечь внимание к судьбе безнадзорных кошек и собак. В 2025 году он выпадает на 16 августа.
В этот день зоозащитники и волонтеры проводят акции, благотворительные ярмарки, аукционы, находят новые семьи для питомцев. Многие ветеринарные клиники в этот день бесплатно стерилизуют и вакцинируют животных, чтобы остановить их неконтролируемое размножение.
По статистике в России насчитывается до 40 миллионов бездомных кошек и до 23 миллионов собак. Многие из них являются потерявшимися или выброшенными на улицу, а жизнь на улице полна опасности: голод, болезни, травмы, гибель под колесами, нападения сородичей.
Такие животные также могут представлять угрозу людям, перенося опасные инфекции, в том числе бешенство. Роспотребнадзор напоминает, что эта болезнь неизлечима, а заражение происходит от укусов или попадания слюны на поврежденную кожу. Поэтому при контакте с подозрительным животным необходимо немедленно промыть рану водой с мылом, обработать антисептиком и обратиться к врачу для вакцинации.
Цитата, которая звучит чаще всего в этот день, принадлежит Антуану де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». И Всемирный день бездомных животных — напоминание, что эта ответственность никогда не теряет актуальности, нужно помнить об этом.
День памяти Элвиса Пресли
Мир потерял одну из самых ярких фигур в истории музыки 16 августа 1977 года — Элвиса Пресли, «короля рок-н-ролла». Он скончался в возрасте 42 лет в своем доме Грейсленд в Мемфисе. На его похороны пришли тысячи поклонников.
Элвис стал символом целой музыкальной эпохи, объединив кантри и блюз, создав стиль рокабилли и сделав рок-н-ролл мировым феноменом. За свою карьеру он выпустил сотни хитов, сыграл в 33 фильмах, трижды получил «Грэмми» и вошел в Зал славы рок-н-ролла. Его концерт 1973 года посмотрело около миллиарда человек — больше, чем трансляцию высадки на Луну.
Грейсленд стал местом паломничества, особенно во время Недели Элвиса, приуроченной к годовщине смерти. В эти дни проходят концерты, встречи с участием друзей и музыкантов Элвиса, конкурсы двойников и даже трехдневный турнир по каратэ — дань уважения увлечению артиста. Те, кто не может посетить Мемфис, устраивают локальные вечера памяти и исполняют его песни.
Интересно, что в школе Элвис имел «тройку» по музыке и не знал нотной грамоты; его природный цвет волос — светло-русый, но он перекрасился в брюнета для более выразительного образа на экране.
День «Настоящая любовь навсегда»
В современном мире, где чувства часто кажутся мимолетными, 16 августа отмечают праздник, напоминающий о ценности истинной, глубокой привязанности. Он посвящен людям, верящим в вечное чувство и готовым беречь его, несмотря на испытания.
Впервые этот романтический день отметили в 2019 году. Несмотря на молодость праздника, его тема стара как мир. Истинная любовь рождается, когда встречаются родственные души, и требует усилий, терпения и верности. Наградой становится чувство, которое остается с человеком на всю жизнь.
Этому чувству посвящали свои произведения Вольтер, Шекспир, Пушкин, Азнавур, Верди, Чайковский, Ахматова, Цветаева и многие-многие другие. Ромео и Джульетта, Пьер Безухов и Наташа Ростова, Жан Вальжан и Козетта, Дэйзи и Гэтсби, Джек и Роуз, Сэм и Молли, Холли Голайтли и Пол Варжак — примеры, пережившие время, разлуку и даже смерть, их можно продолжать бесконечно.
История знает множество подвигов, совершенных во имя любви. Орфей спустился в подземный мир ради Эвридики, Парис похитил Елену, став причиной Троянской войны. Искусство веками воспевало вечное чувство, как в песне Фрэнка Синатры, где герой просит: «Давай клятву. Настоящая любовь — навсегда. Не потом, а сейчас».
Михаил Лермонтов говорил: «Человек, которому вы нужны, всегда найдет способ быть рядом». Жан Поль утверждал, что утрата дружбы и любви все же лучше, чем никогда их не знать. Умберто Эко отмечал: «Ничто на свете так не занимает, так не сковывает сердце, как любовь», а Эйнштейн рассуждал, что «Любовь преодолевает даже законы гравитации».
Марлен Дитрих называла нежность лучшим доказательством любви, Мадонна утверждала, что «Быть смелым — значит любить кого-то безоговорочно, не ожидая ничего взамен». Анджелина Джоли признавалась: «Когда ты любим и делаешь кого-то счастливым, чувствуешь себя самым красивым человеком на свете», ну а принцесса Диана советовала: «Если вы нашли кого-то, кого любите, тогда держитесь за эту любовь».
День чуда своими руками
Каждый год 16 августа во многих странах отмечают теплый и творческий праздник — День чуда своими руками. Он напоминает: чудеса бывают не только природными, но и созданными человеком. Это может быть все что угодно — от вкусного пирога, испеченного с любовью, до уникальной поделки или предмета искусства.
Смысл этого дня прост — подарить близким что-то, в чем есть частичка вашей души. Даже маленький жест, сделанный своими руками, способен вызвать искреннюю радость. Для кого-то таким чудом станет букет, собранный на даче, для кого-то — сшитый фартук, деревянный скворечник или домашнее варенье.
Русские народные промыслы, такие как резьба по дереву, роспись по керамике, ткачество, бисероплетение — доказывают, что созданная с любовью вещь уникальна и неповторима. Никакая машина не способна передать тепло человеческих рук.
Главная идея этого дня в том, что чудо можно создать в любой момент, а не только по особому случаю. Оно не обязательно должно быть масштабным — важно, чтобы в нем были ваши чувства и желание сделать мир немного теплее.
День рассказывания анекдотов
Каждый год 16 августа во многих странах отмечают День анекдотов — праздник, призванный дарить людям хорошее настроение. Кто придумал эту дату, доподлинно неизвестно, но цель очевидна — сделать мир веселее. В этот день принято рассказывать и слушать смешные истории, делиться шутками и заряжать окружающих позитивом.
История анекдотов уходит корнями в Древнюю Грецию. Само слово «анекдот» означало «неизданное» и использовалось для обозначения историй, которые не предназначались для широкой огласки — в основном сплетен и слухов.
Позже так стали называть забавные случаи из жизни известных людей. Со временем анекдоты превратились в короткие юмористические зарисовки с неожиданной развязкой, а их героями нередко становились правители, поэты, художники и философы, представленные в комическом свете.
В современном виде этот жанр оформился лишь в XX веке, став частью фольклора. Авторы анекдотов — сами люди. Особенно активно жанр развивался в постреволюционные годы, когда деревенские жители массово переезжали в города, вовлекаясь в политическую жизнь. Неудивительно, что первые русские анекдоты часто имели политическую тематику.
День Джокера
Поклонники кино и комиксов 16 августа отмечают День Джокера — одного из самых ярких злодеев вселенной DC Comics. Впервые он появился в 1940 году в «Бэтмене» и быстро стал главным противником Темного Рыцаря.
Его отличают маниакальная улыбка, эксцентричная внешность и непредсказуемость. Имя отсылает к особой карте в колоде, символу свободы. Прообразом послужил герой романа Виктора Гюго «Человек, который смеется».
По легенде, в прошлом он был преступником Красным Колпаком, который, упав в чан с химикатами, изменил внешность и рассудок. Сегодня Джокер остается символом хаоса и загадкой даже для своих поклонников.
Российские праздники 16 августа 2025
День малинового варенья
Ежегодно 16 августа в России отмечают необычный и сладкий праздник. Он был придуман кулинарным интернет-сообществом в 2015 году, которое решило возродить старинную традицию, известную на Руси как Малинник.
В этот день славяне чествовали спелую малину, устраивали гулянья и пели песни. Ягода символизировала изобилие и радость, а выражение «Не жизнь, а малина!» до сих пор ассоциируется с благополучием. Этот день — отличный повод собраться с близкими за чаем и домашней выпечкой, вспомнить летние дни и настроиться на будущее.
Малину издавна ценили не только за вкус, но и за лечебные свойства. Она богата витаминами А, Е, РР, В2, содержит медь, железо и натуральную салициловую кислоту, которая помогает при простуде, снижает температуру и укрепляет иммунитет.
В честь праздника во многих городах России проходят ярмарки, дегустации и мастер-классы по варке варенья. Кафе предлагают десерты с малиновым вкусом, а в Рязанской области даже проводят фестиваль малины с концертами, выставками сортов и конкурсами для гостей.
День рождения Екатеринбурга
Екатеринбург, основанный в 1723 году, ежегодно отмечает свой день рождения. Город, расположенный в сердце Урала, является важным промышленным и культурным центром России. Здесь родился первый президент страны Борис Ельцин, а местная история сочетает богатые традиции и современные достижения.
Дата основания города официально связана с запуском Екатеринбургского завода и строительством крепости 7 ноября (18 ноября) 1723 года. Создателями города считаются В.Н. Татищев и В. де Геннин, которые начали развитие металлургии и укрепление Уральской промышленности.
Первое современное торжество прошло в 1973 году к 250-летию города: тогда открыли Исторический сквер, Дворец Молодежи и заложили «Капсулу времени». С тех пор празднование стало ежегодным событием с концертами, фестивалями, театрализованными шествиями, спортивными соревнованиями и выставками.
Особенно масштабно прошел 300-летний юбилей Екатеринбурга в 2023 году. С 12 по 18 августа состоялись костюмированные шествия, концерты российских звезд, традиционные выставки ретро-автомобилей. В Историческом сквере открыли «Капсулу времени» 1973 года и передали ее содержимое в музей истории города.
День рождения Нижнего Новгорода
Нижний Новгород, один из старейших городов России, ежегодно отмечает свой день рождения. Основан в 1221 году князем Юрием Всеволодовичем как пограничная крепость, город имел стратегическое и экономическое значение. Благодаря выгодному расположению он получил прозвище «карман России» и стал важным торговым и промышленным центром.
Город делится рекой Окой на две части: Нагорную, на высоком правом берегу, и Заречную — на низинном левом берегу, где расположен город-спутник Бор. Нижний Новгород славится своим кремлем, историческими зданиями и богатой культурной жизнью.
В этот день жители гордятся родным городом, они вместе с гостями окунаются в праздничную атмосферу: проходят концерты, фестивали, выставки и экскурсии по историческим достопримечательностям. Праздник объединяет жителей всех поколений и подчеркивает значимость Нижнего Новгорода как культурного, экономического и туристического центра России.
Православный праздник 16 августа 2025
День памяти Антония Римлянина, Новгородского чудотворца
Преподобный Антоний родился в Риме в 1067 году в богатой православной семье. С детства он был воспитан в благочестии и преданности Церкви. В 17 лет, лишившись родителей, он раздал часть наследства бедным, остаток запечатал в бочку и пустил по морю, сам удалившись в скит, где провел более 20 лет в молитве и посте.
Из-за гонений на православных Антоний начал странствия. Он обосновался на большом камне на берегу моря и жил на нем целый год. Во время сильной бури камень с монахом был унесен в море, но чудесным образом приплыл к берегам Новгородской земли, у реки Волхов, где продолжил свой подвиг.
Получив благословение местного святителя, Антоний основал Рождественский монастырь. Через год рыбаки извлекли из реки бочку с его наследством, которое он использовал для покупки земли под обитель. Святой был строгим, но справедливым наставником, заботился о нищих и уделял внимание духовному воспитанию монахов.
Антоний Римлянин отошел ко Господу в глубокой старости. Его мощи, хранившиеся вместе с веточкой осоки, исчезли после 1930-х годов. Память преподобного совершается 16 августа, в этот день ему принято молиться об укреплении веры и смирении.
Народный праздник 16 августа 2025
Антон Вихровей, Малинник
16 августа в народном календаре праздник получил народное название Малинник — он совпадает с периодом сбора малины. В этот день собирали также орехи, поэтому праздник иногда называют Орешником. Считалось, что урожай, собранный на Вихровея, будет самым вкусным и полезным.
Кроме религиозного значения, день имел особые обряды: люди выходили на перекрестки «сторожить вихри». Если появлялся сильный ветер, нужно было воткнуть нож в центр вихря и держать в руке петуха, чтобы определить, какой будет зима. Святой Антон Вихровей считался защитником от бурь, непогоды и града, покровителем урожая.
Приметы и поверья
По традиции Антонов день был богат и на народные приметы. Считалось, что сильный ветер в этот день принесет суровую зиму, а начавшийся дождь — зарядит надолго. Ясная погода же предвещала мягкую и теплую осень.
В народе верили: мальчишки, рожденные в такую пору, отличались особой неугомонностью и безрассудной отвагой. Их называли «ветрогонами» — словно ветер играл в их жилах, не давая сидеть на месте. Девочек же, сравнивали с грозой, с пламенем, с неистовым вихрем — настолько сильным был их нрав.
Любопытно, что даже погода в день рождения влияла на характер новорожденного. Если день выдавался на удивление спокойным, без намека на ветер, то говорили: «Снаружи тих, да внутри — буря».
Что можно и нельзя делать 16 августа
Чего нельзя было делать
В народных традициях 16 августа, в праздник Антона Вихровея (Малинника), соблюдались строгие запреты, направленные на защиту дома, семьи и урожая:
- Убираться в доме — нельзя выметать пыль и выносить мусор, иначе весь год можно остаться без финансового благополучия.
- Лениться — за пассивность следовали трудности на работе и неудачи в делах.
- Нарушать пост — православным верующим нельзя есть мясо, молоко, рыбу и яйца, так как продолжается Успенский пост.
- Шуметь и венчаться — считались нежелательными в этот день.
- Ссориться и конфликтовать, особенно с родственниками, предвещали долгие раздоры в будущем.
Что считалось благоприятным 16 августа
В этот день активно собирали малину и орехи. Особенное внимание уделялось поздним сортам малины, которые считались самыми сладкими и полезными. Заготавливали малиновое варенье и компоты, чтобы обеспечить семью на зиму.
Считается, что труд в этот день привлекает богатый урожай и здоровье растений на следующий год. Уделяли внимание посадке, прополке и поливу, чтобы земля была плодородной.
Люди, занимавшиеся рукоделием или ремеслами, считали этот день удачным для изготовления вещей, которые должны приносить пользу и радость в доме. Также было принято выносить на улицу вещи из дома — посуду, хлеб, соль или ткань. Если их обдувал ветер, это символизировало благополучие и достаток в семье.
Благоприятно было проводить день с семьей и близкими: совместные работы на огороде, помощь соседям и обмен продуктами укрепляли дружеские и родственные связи.
Знаменитости, родившиеся 16 августа
- Петр Севастьянов (1811–1867) — российский археолог, юрист, собиратель книжных памятников славянской и византийской культуры.
- Петр Кудрявцев (1816–1858) — российский историк, литературный критик и писатель, профессор Императорского Московского университета, из популярнейших профессоров своего времени.
- Габриэль Липпман (1845–1921) — французский физик, лауреат Нобелевской премии «за создание метода фотографического воспроизведения цветов на основе явления интерференции». Создатель технологии интегральной фотографии.
- Жюль Лафорг (1860–1887) — французский поэт-символист. занимался опытами по раскрепощению поэтического синтаксиса, реформировал традиционные метрические формы, обновлял поэтический словарь.
- Иван Билибин (1876–1942) — русский живописец и график, последователь ретроспективизма, важная фигура среди петербургских художников Серебряного века.
- Юрий Рерих (1902–1960) — русский востоковед, лингвист, искусствовед, этнограф, путешественник, специалист по языку и культуре Тибета.
- Чарльз Буковски (1920–1994) — американский литератор, поэт, прозаик и журналист немецкого происхождения. Представитель так называемого «грязного реализма».
- Радий Погодин (1925–1993) — русский советский писатель, поэт и сценарист, художник, детский писатель.
- Билл Эванс (1929–1980) — американский джазовый пианист и композитор. Первый соединил несколько стилей, используя интонации мультикультурной этники, классики и джаза.
- Пьер Ришар (род. 1934) — французский киноактер и кинорежиссер, автор мемуаров, винодел.
- Джеймс Кэмерон (род. 1954) — канадский кинорежиссер и кинопродюсер. Наиболее известен по фильмам «Терминатор». «Чужие», «Аватар» и «Титаник».
- Анджела Бассетт (род. 1958) — американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, режиссер и продюсер.
- Мадонна (род. 1958) — американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, актриса, режиссер и детская писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии «Книги рекордов Гиннесса».
