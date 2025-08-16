Фетисов высказался о выступлениях российских спортсменов без флага и гимна

Выступление российских спортсменов на международных соревнованиях без национального флага и гимна — унизительно. Об этом заявил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Он также выразил мнение, что поддерживать лояльное отношение к атлетам, сменившим гражданство, нецелесообразно.
«Мы уже совсем перестали себя уважать: выступаем без флага и гимна, на награждение выходим в какой-то черной форме. Не знаю, как другим, но мне все это противно», — заявил Фетисов. Его слова передает РИА «Новости».
Фетисов подчеркнул, что считает недопустимым героизацию тех, кто принял решение выступать за другие страны. «А те, кто решил уехать и всех обманул, — давайте еще сделаем их национальными героями. Зачем нам нужны уехавшие спортсмены?», — отметил депутат.
После начала специальной военной операции российские спортсмены были отстранены от участия в международных турнирах. Подобные ограничения ввели практически во всех видах спорта. Впоследствии некоторые атлеты приняли решение сменить спортивное гражданство, чтобы продолжить карьеру на мировой арене. Международные федерации постепенно сняли часть санкций, разрешив россиянам выступать в нейтральном статусе — без национальной символики и под нейтральным флагом.
Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев сообщил, что восстановление прав Олимпийского комитета России возможно в ближайшие месяцы. По его словам, только восстановление статуса ОКР позволит вернуть российским атлетам возможность выступать под национальным флагом и гимном, а не в нейтральном статусе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.