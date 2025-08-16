Появились фото и видео горящей в Волге яхты за миллион долларов

В Хвалынском районе Саратовской области утром сгорела элитная яхты «Мечта» длиной более 20 метров. Об этом сообщает глава регионального управления безопасности Юрий Юрин.
«Спасатели областной службы эвакуировали пассажиров и доставили их в Хвалынск. Никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась», — сказано в сообщении telegram-канала.
Кроме того, отмечается, что во время происшествия на борту находились шесть человек. Специалисты выясняют причины возгорания. Владельцем судна является 59-летний Александр М., управлял им Вячеслав Абросимов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.