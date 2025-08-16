Стало известно о предварительном соглашении о прекращении огня на Украине

По данным корреспондента журнала Economist Оливера Кэрролла, который ссылается на собственный источник, по итогам переговоров президентов США и РФ — Дональда Трампа и Владимира Путина — якобы достигнута предварительная договоренность о временном прекращении огня в воздухе. Данный документ, как утверждается, должен вступить в силу до проведения трехсторонней встречи между Путиным, Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мы думаем, что небо подаст сигналы о предварительных результатах этих переговоров», — сообщил Кэрролл в соцсети Х. Он добавил, что следующая неделя предвещает интересные события.
Переговоры Путина и Трампа, прошедшие на Аляске, длились два часа и 45 минут. Президенты США оценил их «на десятку». Он уверен в возможности достижения мирного соглашения — для этого существует довольно высокая вероятность. Также американский лидер посоветовал украинскому коллеге рассмотреть возможность заключения мирных договоренностей. Также и Владимир Путин отметил, что диалог с главой Штатов был «очень хороший».
