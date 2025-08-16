Политолог Ярошенко: главное условие завершения украинского кризиса — отставка Зеленского

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп точно договорятся о завершении украинского кризиса, но после отставки Владимира Зеленского. Об этом URA.RU рассказал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.
«Я думаю, что Трамп рассчитывает не просто на режим прекращения огня, ведь он понимает, что это временная мера. Американский лидер хочет окончательно разрешить вооруженный конфликт между Россией и Украиной, чего нельзя добиться за одну встречу. Видно, что он сконцентрировал внимание на этом вопросе, хочет результата, поэтому будет участвовать еще в ряде других деловых встреч, которые и приведут к урегулированию конфликта. В дальнейшем их проведут или в двухстороннем формате, то есть между Путиным и Трампом, или в трехстороннем, то есть при участии президента Украины», — сказал Ярошенко.
Эксперт уточнил, что российский и американский лидеры допустят до переговоров только легитимного лидера, а не Владимира Зеленского. Сейчас основная проблема состоит в том, добавил Ярошенко, что со стороны «незалежной» просто не с кем дискутировать. Как только мы добьемся законных выборов президента Украины, тогда и сможет точно понять, когда сможет завершить украинский кризис, но это точно будет, завершил политолог.
Переговоры России и США завершились 16 августа на Аляске. Они прошли на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Первая часть состоялась в формате «три на три». Помимо лидеров стран, в ней участвовали: от России — министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф. По результатам переговоров американский лидер Дональд Трамп сообщил, что по «самому важному пункту» договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон «хорошие шансы договориться».
