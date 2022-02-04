В эфире NBC с Олимпиады рассуждали о нападении Путина на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пекин. Китай, пекин, стадион птичье гнездо
В Пекине началась Олимпиада Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Ведущий американского телеканала NBC рассуждал, будет ли война между Россией и Украиной. Все это происходило во время трансляции Олимпийский игр.

«Большой вопрос — вторгнется ли Путин на Украину во время этой Олимпиады, как он послал войска в Грузию во время Игр 2008 года. За Владимиром Путиным, который здесь сегодня, конечно, наблюдает весь мир», — отметил журналист во время трансляции Игр. Во время прохода украинской сборной NBC показал президента РФ Владимира Путина.

Также комментатор отметил, что РФ отправила более 100 тысяч военных на границы Украины с трех сторон. США угрожают санкциями, если начнется вторжение на Украину, напомнил.

Путин посетил церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине. Также он провел переговоры с главой Китая Си Цзиньпином, сообщает ОТР. Игры начались 4 февраля и пройдут до 20 февраля, передает RT. В программе представлено семь видов спорта, в которых разыгрывают 109 комплектов медалей. Пекин стал первым городом, который принял и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ведущий американского телеканала NBC рассуждал, будет ли война между Россией и Украиной. Все это происходило во время трансляции Олимпийский игр. «Большой вопрос — вторгнется ли Путин на Украину во время этой Олимпиады, как он послал войска в Грузию во время Игр 2008 года. За Владимиром Путиным, который здесь сегодня, конечно, наблюдает весь мир», — отметил журналист во время трансляции Игр. Во время прохода украинской сборной NBC показал президента РФ Владимира Путина. Также комментатор отметил, что РФ отправила более 100 тысяч военных на границы Украины с трех сторон. США угрожают санкциями, если начнется вторжение на Украину, напомнил. Путин посетил церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине. Также он провел переговоры с главой Китая Си Цзиньпином, сообщает ОТР. Игры начались 4 февраля и пройдут до 20 февраля, передает RT. В программе представлено семь видов спорта, в которых разыгрывают 109 комплектов медалей. Пекин стал первым городом, который принял и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...