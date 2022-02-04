Германия и Британия договорились о новом пакете санкций против РФ

Стороны договорились продолжить работу над пакетом санкций против РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились, что в случае якобы нападения России на Украину страны введут санкции против компаний и некоторых граждан РФ. Об этом говорится на официальном сайте правительства Великобритании.

«Стороны договорились продолжить работу вместе и с другими международными партнерами над пакетом санкций. Премьер-министр подчеркнул, что санкции должны немедленно вступить в силу в случае вторжения России на Украину», — приводится информация по итогам встречи.

Кроме того, политики призвали коллег передать Москве четкие сигналы о последствиях «вооруженной агрессии» РФ против Киева, пишет Pravda.Ru.

При этом обе стороны сошлись во мнении, что с Россией важно поддерживать диалог, уточняет Life . «Нужно использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности», — уточняется на сайте.

Ранее Джонсон сделал заявление, что Великобритания и другие страны готовят пакет санкций и других мер против России в случае ее «нападения» на Украину. Он надеется, что санкции будут согласованы с США и заработают одновременно с запретами Британии.