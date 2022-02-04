Путин и Си вошли в топ самых упоминаемых из-за Олимпиады персон

05 февраля 2022 в 06:03 Размер текста - 17 +

Путин занял 5-е место в рейтинге Фото: bundeskanzlerin.de Российский президент Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин вошли в топ-10 самых упоминаемых персон из-за Олимпиады в Пекине. Об этом стало известно из рейтинга, составленного РИА «Новости» совместно с Brand Analytics. «Рейтинг топ-10 построен по числу упоминаний в англоязычных соцмедиа в контексте Олимпиады на основе выборки за сутки. Для его построения проанализировано более 100 миллионов сообщений», — пишут РИА «Новости». Согласно результатам, Си Цзиньпин стал лидером этого рейтинга, так как был упомянут 3 тыс. 14 раз. Следом за ним идет фигурист-одиночник Ханю Юдзуру из Японии — число его упоминаний составило 2 тыс. 416 раз. Третье место в рейтинге занял американский фигурист Нейтана Чена с 2 тыс. 303 просмотрами — в основном обсуждалось участие спортсмена в короткой программе Игр. На четвертом месте японский фигурист Сема Уно (2 тыс. 263 упоминания). Владимир Путин занял пятое место по количеству упоминаний — 2 тыс. 155 раз. Согласно анализу данных, пользователей соцсетей интересовала его встреча с Си Цзиньпином, газовый контракт РФ и КНР и слова Си Путину о том, что на Олимпиаде в Сочи тот пообещал, что они увидятся спустя 8 лет. Церемония открытия Олимпийских игр состоялась 4 февраля. Путин прибыл на церемонию как гость. Ведущий американского телеканала NBC рассуждал, вторгнется ли Путин на Украину во время Олимпиады или нет. Он вспомнил, как тот «послал войска в Грузию во время Игр 2008 года». Кроме того, в интернете появились кадры того, как Путин «притворился спящим» при виде украинских спортсменов». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать этот слух, так как, по его словам, Кремль не может комментировать все то, что появляется в соцсетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский президент Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин вошли в топ-10 самых упоминаемых персон из-за Олимпиады в Пекине. Об этом стало известно из рейтинга, составленного РИА «Новости» совместно с Brand Analytics. «Рейтинг топ-10 построен по числу упоминаний в англоязычных соцмедиа в контексте Олимпиады на основе выборки за сутки. Для его построения проанализировано более 100 миллионов сообщений», — пишут РИА «Новости». Согласно результатам, Си Цзиньпин стал лидером этого рейтинга, так как был упомянут 3 тыс. 14 раз. Следом за ним идет фигурист-одиночник Ханю Юдзуру из Японии — число его упоминаний составило 2 тыс. 416 раз. Третье место в рейтинге занял американский фигурист Нейтана Чена с 2 тыс. 303 просмотрами — в основном обсуждалось участие спортсмена в короткой программе Игр. На четвертом месте японский фигурист Сема Уно (2 тыс. 263 упоминания). Владимир Путин занял пятое место по количеству упоминаний — 2 тыс. 155 раз. Согласно анализу данных, пользователей соцсетей интересовала его встреча с Си Цзиньпином, газовый контракт РФ и КНР и слова Си Путину о том, что на Олимпиаде в Сочи тот пообещал, что они увидятся спустя 8 лет. Церемония открытия Олимпийских игр состоялась 4 февраля. Путин прибыл на церемонию как гость. Ведущий американского телеканала NBC рассуждал, вторгнется ли Путин на Украину во время Олимпиады или нет. Он вспомнил, как тот «послал войска в Грузию во время Игр 2008 года». Кроме того, в интернете появились кадры того, как Путин «притворился спящим» при виде украинских спортсменов». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать этот слух, так как, по его словам, Кремль не может комментировать все то, что появляется в соцсетях.