Песков резко отреагировал на слухи о «спящем» Путине

05 февраля 2022 в 01:24 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Кремлю некогда реагировать на все то, что выпускают соцсети Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Кремль не может позволить комментировать все, что обсуждается в соцсетях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на насмешки по поводу видеозаписи, на которой лидер РФ, присутствовавший на Олимпиаде в Пекине, якобы уснул. «Если комментировать все, что обсуждают в соцсетях, можно потерять трезвость ума. Этого мы себе позволить не можем», — заявили в Кремле. При этом в международной трансляции президента РФ не показывали, фрагмент с ним попал лишь в американскую версию эфира, в которой также транслировался выход украинский олимпийцев. В Сеть попал кадр, на которой президент РФ сидит, укутавшись в плед, на одной из трибун. Британский таблоид Daily Mail 4 февраля написал, что Путин якобы «притворился спящим» при виде украинских спортсменов. «Сидел, скрестив руки на груди, и, казалось, закрыл глаза», — заявили журналисты. Кроме того, телеканал NBC показал зрителям фрагмент с Путиным, где комментатор Саванна Гатри заявила, что за российский лидером наблюдает весь мир. Она вскользь упомянула «российскую угрозу» в сторону Украины. Владимир Путин посетил церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине 4 февраля. Она проходила в Пекинской национальном стадионе «Птичье гнездо». Игры продлятся по 20 февраля. На них планируют разыграть 109 комплектов медалей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Кремль не может позволить комментировать все, что обсуждается в соцсетях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на насмешки по поводу видеозаписи, на которой лидер РФ, присутствовавший на Олимпиаде в Пекине, якобы уснул. «Если комментировать все, что обсуждают в соцсетях, можно потерять трезвость ума. Этого мы себе позволить не можем», — заявили в Кремле. При этом в международной трансляции президента РФ не показывали, фрагмент с ним попал лишь в американскую версию эфира, в которой также транслировался выход украинский олимпийцев. В Сеть попал кадр, на которой президент РФ сидит, укутавшись в плед, на одной из трибун. Британский таблоид Daily Mail 4 февраля написал, что Путин якобы «притворился спящим» при виде украинских спортсменов. «Сидел, скрестив руки на груди, и, казалось, закрыл глаза», — заявили журналисты. Кроме того, телеканал NBC показал зрителям фрагмент с Путиным, где комментатор Саванна Гатри заявила, что за российский лидером наблюдает весь мир. Она вскользь упомянула «российскую угрозу» в сторону Украины. Владимир Путин посетил церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине 4 февраля. Она проходила в Пекинской национальном стадионе «Птичье гнездо». Игры продлятся по 20 февраля. На них планируют разыграть 109 комплектов медалей.