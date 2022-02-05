В Челябинской области во время поножовщины погиб ребенок

05 февраля 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Полиция задержала подозреваемого в убийстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Троицке во время семейного конфликта в ночь на 5 февраля погибла двухлетняя девочка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, причиной смерти ребенка стало ножевое ранение. «Подозреваемый в ходе бытового конфликта с сожительницей попытался нанести ей удар ножом. В этот момент на ее руках находилась 2х-летняя дочь», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В результате инцидента девочка погибла. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый в убийстве задержан. В мэрии Троицка URA.RU сообщили, что семья в данный момент на учете не состоит. Источник URA.RU в Троицке рассказал, что матери погибшей девочки 25 лет. Сожителю 32 года, он работает продавцом, а с 2017 года находится под надзором. В семье воспитывается еще трое детей, старшему сыну — семь лет, младшему — год. «Было две проверки по этой семье. В 2019 году мать, будучи беременной, не посещала женскую консультацию. В 2020 году поступил сигнал о том, что в этой многодетной семье распивали спиртное. Провели профилактическую работу. Оснований ставить на учет семью, как неблагополучную или находящуюся в сложной ситуации, не было», — рассказал URA.RU источник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Троицке во время семейного конфликта в ночь на 5 февраля погибла двухлетняя девочка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, причиной смерти ребенка стало ножевое ранение. «Подозреваемый в ходе бытового конфликта с сожительницей попытался нанести ей удар ножом. В этот момент на ее руках находилась 2х-летняя дочь», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В результате инцидента девочка погибла. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый в убийстве задержан. В мэрии Троицка URA.RU сообщили, что семья в данный момент на учете не состоит. Источник URA.RU в Троицке рассказал, что матери погибшей девочки 25 лет. Сожителю 32 года, он работает продавцом, а с 2017 года находится под надзором. В семье воспитывается еще трое детей, старшему сыну — семь лет, младшему — год. «Было две проверки по этой семье. В 2019 году мать, будучи беременной, не посещала женскую консультацию. В 2020 году поступил сигнал о том, что в этой многодетной семье распивали спиртное. Провели профилактическую работу. Оснований ставить на учет семью, как неблагополучную или находящуюся в сложной ситуации, не было», — рассказал URA.RU источник.