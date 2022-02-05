Глава гордумы свердловского района скоропостижно скончался

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Причиной смерти Артамонова стал оторвавшийся тромб Фото:

В Свердловской области скончался 44-летний председатель думы Пышминского района Алексей Артамонов. Об этом сообщил источник URA.RU.

По словам собеседника агентства, Артамонов возвращался домой с охоты за рулем «УАЗ», когда ему внезапно стало плохо. «Товарищ, находившийся рядом, вызвал скорую. Однако, не смотря на помощь медиков, Артамонов скончался», — сообщил источник. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Артамонов впервые избрался в думу Пышминского района в 2009 году. У него осталось трое детей.

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В Свердловской области скончался 44-летний председатель думы Пышминского района Алексей Артамонов. Об этом сообщил источник URA.RU. По словам собеседника агентства, Артамонов возвращался домой с охоты за рулем «УАЗ», когда ему внезапно стало плохо. «Товарищ, находившийся рядом, вызвал скорую. Однако, не смотря на помощь медиков, Артамонов скончался», — сообщил источник. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Артамонов впервые избрался в думу Пышминского района в 2009 году. У него осталось трое детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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