Глава гордумы свердловского района скоропостижно скончался

В Свердловской области скончался 44-летний председатель думы Пышминского района Алексей Артамонов. Об этом сообщил источник URA.RU.
По словам собеседника агентства, Артамонов возвращался домой с охоты за рулем «УАЗ», когда ему внезапно стало плохо. «Товарищ, находившийся рядом, вызвал скорую. Однако, не смотря на помощь медиков, Артамонов скончался», — сообщил источник. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Артамонов впервые избрался в думу Пышминского района в 2009 году. У него осталось трое детей.
В Свердловской области скончался 44-летний председатель думы Пышминского района Алексей Артамонов. Об этом сообщил источник URA.RU. По словам собеседника агентства, Артамонов возвращался домой с охоты за рулем «УАЗ», когда ему внезапно стало плохо. «Товарищ, находившийся рядом, вызвал скорую. Однако, не смотря на помощь медиков, Артамонов скончался», — сообщил источник. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Артамонов впервые избрался в думу Пышминского района в 2009 году. У него осталось трое детей.