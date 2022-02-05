Лукашенко заявил, что обиделся и «жестко поговорил» с Путиным

05 февраля 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

По мнению Александра Лукашенко, России не стоило тревожиться из-за ситуации с задержанными в Беларуси гражданами РФ Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь новость из сюжета Протесты в Белоруссии Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обиделся на Россию после того, как узнал о задержании 33 граждан РФ на территории республики в 2020 году. Об этом он сообщил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. По словам Лукашенко, после этого у него был «жесткий разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным. «Очень [был обижен на Россию]. Не один раз [позвонил Путину]. Придет время, скажу, как все было», — ответил Александр Лукашенко на вопрос Владимира Соловьева, был ли тот обижен на Россию. Фрагменты интервью транслируются на youtube-канале «Соловьев Live». Лукашенко подчеркнул, что история с задержанием 33 россиян во время протестов в республике — это мелочь в отношениях России и Беларуси, из-за которой не стоит тревожиться. Однако он уточнил, что после этого у него был «жесткий разговор» с Путиным. «Он говорит: „Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут“. Это уже через неделю или несколько дней выяснилось», — рассказал Лукашенко. В конце июля 2020 года в Беларуси задержали граждан РФ. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков в стране, передает RT. Власти Беларуси называли задержанных бойцами ЧВК. Украина просила Минск передать ей задержанных россиян, но власти республики вернули их в РФ. В Беларуси остался только один боец, имевший местное гражданство. Путин назвал этот инцидент провокацией от спецслужб США и Украины, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обиделся на Россию после того, как узнал о задержании 33 граждан РФ на территории республики в 2020 году. Об этом он сообщил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. По словам Лукашенко, после этого у него был «жесткий разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным. «Очень [был обижен на Россию]. Не один раз [позвонил Путину]. Придет время, скажу, как все было», — ответил Александр Лукашенко на вопрос Владимира Соловьева, был ли тот обижен на Россию. Фрагменты интервью транслируются на youtube-канале «Соловьев Live». Лукашенко подчеркнул, что история с задержанием 33 россиян во время протестов в республике — это мелочь в отношениях России и Беларуси, из-за которой не стоит тревожиться. Однако он уточнил, что после этого у него был «жесткий разговор» с Путиным. «Он говорит: „Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут“. Это уже через неделю или несколько дней выяснилось», — рассказал Лукашенко. В конце июля 2020 года в Беларуси задержали граждан РФ. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков в стране, передает RT. Власти Беларуси называли задержанных бойцами ЧВК. Украина просила Минск передать ей задержанных россиян, но власти республики вернули их в РФ. В Беларуси остался только один боец, имевший местное гражданство. Путин назвал этот инцидент провокацией от спецслужб США и Украины, пишет «Национальная служба новостей».