05 февраля 2022

Политолог предрек опасность расширения НАТО в Польше и Прибалтике

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, вертолет, военный вертолет, силуэт, зрители, военные учения
НАТО может расширить свою инфраструктуру на востоке, заявил Носович Фото:
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Переговоры России и НАТО

Вскоре НАТО может расширить свою инфраструктуру на востоке, а именно в Польше и Прибалтике. Такое мнение выразил российский политолог Александр Носович.

«Там, где сегодня вблизи Калининградской области расквартирована тысяча американских солдат, завтра дороги, казармы и коммуникации позволят разместить и сто тысяч. И за океаном прекрасно понимают, в чем суть дела, но включают дурочку, чтобы задать переговорные позиции. Для Польши и стран Балтии в этом торге примечательно то, что они как субъекты в нем отсутствуют», — заявил Носович в разговоре с «Известиями».

Главными игроками в данной ситуации, по словам политолога, являются США и Россия. Носович подчеркнул второстепенность роли Польши и Прибалтики и сообщил, что от этих стран не зависит, договорятся или нет США и РФ по вопросам нерасширения НАТО.

Ранее сообщалось, что из-за роста напряжения в ситуации вокруг Украины в Польшу прибыли американские солдаты, направленные на усиление НАТО в Восточной Европе. Всего США планирует направить в Польшу 1,7 тысячи военнослужащих.

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Вскоре НАТО может расширить свою инфраструктуру на востоке, а именно в Польше и Прибалтике. Такое мнение выразил российский политолог Александр Носович. «Там, где сегодня вблизи Калининградской области расквартирована тысяча американских солдат, завтра дороги, казармы и коммуникации позволят разместить и сто тысяч. И за океаном прекрасно понимают, в чем суть дела, но включают дурочку, чтобы задать переговорные позиции. Для Польши и стран Балтии в этом торге примечательно то, что они как субъекты в нем отсутствуют», — заявил Носович в разговоре с «Известиями». Главными игроками в данной ситуации, по словам политолога, являются США и Россия. Носович подчеркнул второстепенность роли Польши и Прибалтики и сообщил, что от этих стран не зависит, договорятся или нет США и РФ по вопросам нерасширения НАТО. Ранее сообщалось, что из-за роста напряжения в ситуации вокруг Украины в Польшу прибыли американские солдаты, направленные на усиление НАТО в Восточной Европе. Всего США планирует направить в Польшу 1,7 тысячи военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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