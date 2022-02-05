Политолог предрек опасность расширения НАТО в Польше и Прибалтике

06 февраля 2022 в 06:52 Размер текста - 17 +

НАТО может расширить свою инфраструктуру на востоке, заявил Носович Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Вскоре НАТО может расширить свою инфраструктуру на востоке, а именно в Польше и Прибалтике. Такое мнение выразил российский политолог Александр Носович. «Там, где сегодня вблизи Калининградской области расквартирована тысяча американских солдат, завтра дороги, казармы и коммуникации позволят разместить и сто тысяч. И за океаном прекрасно понимают, в чем суть дела, но включают дурочку, чтобы задать переговорные позиции. Для Польши и стран Балтии в этом торге примечательно то, что они как субъекты в нем отсутствуют», — заявил Носович в разговоре с «Известиями». Главными игроками в данной ситуации, по словам политолога, являются США и Россия. Носович подчеркнул второстепенность роли Польши и Прибалтики и сообщил, что от этих стран не зависит, договорятся или нет США и РФ по вопросам нерасширения НАТО. Ранее сообщалось, что из-за роста напряжения в ситуации вокруг Украины в Польшу прибыли американские солдаты, направленные на усиление НАТО в Восточной Европе. Всего США планирует направить в Польшу 1,7 тысячи военнослужащих. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вскоре НАТО может расширить свою инфраструктуру на востоке, а именно в Польше и Прибалтике. Такое мнение выразил российский политолог Александр Носович. «Там, где сегодня вблизи Калининградской области расквартирована тысяча американских солдат, завтра дороги, казармы и коммуникации позволят разместить и сто тысяч. И за океаном прекрасно понимают, в чем суть дела, но включают дурочку, чтобы задать переговорные позиции. Для Польши и стран Балтии в этом торге примечательно то, что они как субъекты в нем отсутствуют», — заявил Носович в разговоре с «Известиями». Главными игроками в данной ситуации, по словам политолога, являются США и Россия. Носович подчеркнул второстепенность роли Польши и Прибалтики и сообщил, что от этих стран не зависит, договорятся или нет США и РФ по вопросам нерасширения НАТО. Ранее сообщалось, что из-за роста напряжения в ситуации вокруг Украины в Польшу прибыли американские солдаты, направленные на усиление НАТО в Восточной Европе. Всего США планирует направить в Польшу 1,7 тысячи военнослужащих.