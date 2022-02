Washington Post показала карту «вторжения» России на Украину

Россия может напасть на Украину с востока, сообщает The Washington Post Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Американская газета The Washington Post опубликовала карту «вторжения» России на Украину. Издание предположило, как повлияет география Украины и откуда РФ может начать наступление. «Многие ожидают, что потенциальная военная агрессия России может также исходить с северо-востока и востока, где промосковские сепаратисты контролируют украинскую территорию на Донбассе, и где сосредоточено более 100 000 российских военнослужащих на границе страны с Украиной», — сообщает The Washington Post. Также предполагается, что российские войска могут пройти через Пинские болота, которые расположены к северу Украины. Местность замерзает и становится доступной для прохода войск. РФ может получить доступ к Киеву через болота на белорусской границе, которые замерзнут, считает The Washington Post. Отмечается, что силы РФ могут столкнуться с препятствием в виде Чернобыля при наступлении. Вторжение России может замедлиться в Запорожье, где находится Днепропетровская ГЭС, сообщает издание. Черное море на юге Украины, который является судоходным маршрутом и имеет выход в Средиземное море. Точкой наступления РФ может стать Керченский пролив, а Карпатские горы могут затруднить наступление российских войск, передает издание. Ранее спикер Госдепартамента США Нэд Прайс не смог доказать планы России по вторжению на Украину. Об этом его попросил журналист Associated Press во время брифинга. Прайс заявил, что российские спецслужбы планируют снять видео и инсценировать нападение военных Украины на РФ. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что у России нет таких планов. По его словам, РФ не заинтересована в начале военного конфликта. Скриншот Washington Post

