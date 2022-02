В Госдепе США не смогли доказать планы России напасть на Украину

В Госдепе заявили, что не могут раскрыть имеющиеся данные Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Спикер Госдепа США Нэд Прайс не смог предоставить доказательства того, что Россия планирует напасть на Украину в ответ на соответствующую просьбу журналиста Associated Press. Прайс заявил на брифинге, что спецслужбы РФ собираются снять видео с инсценировкой нападения украинских военных на российскую территорию. «Источником этого являются разведданные, которые мы рассекретили. Конечно же, я не буду раскрывать, что именно находится в нашем распоряжении», — заявил Прайс после вопроса журналиста, видео брифинга опубликовано на youtube-канале C-Span. Журналист несколько раз уточнил, есть ли доказательства слов Прайса. «Какие у вас есть подтверждения, что русские вообще такое планируют? Я не говорю, что это не так. Но вы просто выходите, говорите это и ждете, что мы поверим, не увидев ни намека на доказательства», — высказался он. Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у США есть доказательства о планах России сфабриковать доказательства против Украины, чтобы оправдать свое нападение. Информацию о планах «вторжения России на Украину» сообщала американская газета The New York Times. Газета со ссылкой на источники заявила, что РФ инсценирует нападение военных Украины на жителей Донбасса. Глава МИД России Сергей Лавров назвал бредом информацию о подготовке видеопровокаций, пишет RT. В США недовольны, что президент Украины Владимир Зеленский не верит в угрозу от России, сообщает сайт MK.RU со ссылкой на газету The Economist.

