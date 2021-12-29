«Газпром»: «Северный поток — 2» готов к работе

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Обе нитки «Северного потока — 2» заполнены газом, заявил Алексей Миллер Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Обе нитки трубопровода «Северный поток — 2» полностью готов к работе. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Обе нитки „Северного потока — 2“ готовы к эксплуатации. Заполнение газом второй нитки „Северного потока — 2“ завершено», — цитирует Алексея Миллера ТАСС.

Новость дополняется.

Обе нитки трубопровода «Северный поток — 2» полностью готов к работе. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Обе нитки „Северного потока — 2“ готовы к эксплуатации. Заполнение газом второй нитки „Северного потока — 2“ завершено», — цитирует Алексея Миллера ТАСС. Новость дополняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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