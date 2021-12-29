«Газпром»: «Северный поток — 2» готов к работе

Обе нитки трубопровода «Северный поток — 2» полностью готов к работе. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«Обе нитки „Северного потока — 2“ готовы к эксплуатации. Заполнение газом второй нитки „Северного потока — 2“ завершено», — цитирует Алексея Миллера ТАСС.
Новость дополняется.
Обе нитки трубопровода «Северный поток — 2» полностью готов к работе. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Обе нитки „Северного потока — 2“ готовы к эксплуатации. Заполнение газом второй нитки „Северного потока — 2“ завершено», — цитирует Алексея Миллера ТАСС. Новость дополняется.