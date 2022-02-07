Россия вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады

Россия завоевала две золотых медали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Олимпийский комитет России занял первое место в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте оргкомитета Игр-2022.

Россия обогнала Норвегию и Швецию и заняла первую строчку медального зачета. РФ получила шесть медалей, в числе которых два золота, два серебра и две бронзовых награды.

Днем ранее (6 февраля) РФ была на третьем месте списка после Норвегии и Швеции. Зимняя Олимпиада проводится в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. На соревнованиях разыгрывают 109 комплектов медалей в 14 видах спорта. Участвуют спортсмены из 91 страны. Первую медаль сборной РФ принесла Наталья Непряева, которая выиграла серебро в скиатлоне, сообщают «Дни.ру».