Спортсмены из РФ завоевали пять медалей на Олимпиаде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

В Пекине (Китай) прошел второй день Зимней Олимпиады. Олимпийский комитет России (ОКР) 6 февраля выиграл три медали. Лыжник Александр Большунов принес в копилку сборной первую золотую награду. По итогам двух дней Игр у России пять медалей.

Медальный зачет:

Россия с восьмого места в общекомандном медальном зачете поднялась на третью строчку по итогам 6 февраля. Сборная РФ обогнала Германию и Нидерланды.

Норвегия — 3 медали (2 золотых, 1 бронзовая); Швеция — 2 медали (2 золотых); Олимпийский комитет России — 5 медалей (1 золотая, 2 серебряных, 2 бронзовых); Германия — 2 медали (1 золотая, 1 серебряная); Нидерланды — 2 медали (1 золотая, 1 серебряная); Австралия — 2 медали (1 золотая, 1 бронзовая).

Соревнования за день:

Скиатлон, мужчины:

Лыжник из России Александр Большунов выиграл первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Он обогнал спортсмена из Финляндии более чем на две минуты. Большунова поздравил президент РФ Владимир Путин. Второе место в лыжных гонках также занял россиянин Денис Спицов, он представлял Тюменскую область.

Фристайл, женщины:

Российская спортсменка из Пермского края Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль. В третьей попытке ей удалось набрать 77,72 балла. Первое место у спортсменки из Австралии, а второе у американки.

Фигурное катание, женщины:

Россиянка Камила Валиева выиграла короткую программу по фигурному катанию. Ей удалось вывести сборную страны на первое место в командном турнире. Она победила с оценкой 90.18, обогнав спортсменку из Японии более чем на 15 баллов.

Зимние Олимпийские игры начались в Пекине 4 февраля и продлятся до 20 февраля. На соревнованиях разыгрывают 109 комплектов наград. Столица Китая стала первым городом, который принял и летние, и зимние Игры. На церемонии открытия побывал глава России Владимир Путин.

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