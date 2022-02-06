Олимпиада-2022 в Пекине: итоги дня и все медали 6 февраля 2022. Россия выиграла первое золото

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, олимпиада, сборная, команда, медаль, параолимпийцы, олимпийская, золотая, параолимпийская, серебряная
Спортсмены из РФ завоевали пять медалей на Олимпиаде Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

В Пекине (Китай) прошел второй день Зимней Олимпиады. Олимпийский комитет России (ОКР) 6 февраля выиграл три медали. Лыжник Александр Большунов принес в копилку сборной первую золотую награду. По итогам двух дней Игр у России пять медалей.

Медальный зачет:

Россия с восьмого места в общекомандном медальном зачете поднялась на третью строчку по итогам 6 февраля. Сборная РФ обогнала Германию и Нидерланды.

  1. Норвегия — 3 медали (2 золотых, 1 бронзовая);
  2. Швеция — 2 медали (2 золотых);
  3. Олимпийский комитет России — 5 медалей (1 золотая, 2 серебряных, 2 бронзовых);
  4. Германия — 2 медали (1 золотая, 1 серебряная); Нидерланды — 2 медали (1 золотая, 1 серебряная);
  5. Австралия — 2 медали (1 золотая, 1 бронзовая).

Соревнования за день:

Скиатлон, мужчины:

Лыжник из России Александр Большунов выиграл первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Он обогнал спортсмена из Финляндии более чем на две минуты. Большунова поздравил президент РФ Владимир Путин. Второе место в лыжных гонках также занял россиянин Денис Спицов, он представлял Тюменскую область.

Фристайл, женщины:

Российская спортсменка из Пермского края Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль. В третьей попытке ей удалось набрать 77,72 балла. Первое место у спортсменки из Австралии, а второе у американки.

Фигурное катание, женщины:

Россиянка Камила Валиева выиграла короткую программу по фигурному катанию. Ей удалось вывести сборную страны на первое место в командном турнире. Она победила с оценкой 90.18, обогнав спортсменку из Японии более чем на 15 баллов.

Зимние Олимпийские игры начались в Пекине 4 февраля и продлятся до 20 февраля. На соревнованиях разыгрывают 109 комплектов наград. Столица Китая стала первым городом, который принял и летние, и зимние Игры. На церемонии открытия побывал глава России Владимир Путин.

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В Пекине (Китай) прошел второй день Зимней Олимпиады. Олимпийский комитет России (ОКР) 6 февраля выиграл три медали. Лыжник Александр Большунов принес в копилку сборной первую золотую награду. По итогам двух дней Игр у России пять медалей. Медальный зачет: Россия с восьмого места в общекомандном медальном зачете поднялась на третью строчку по итогам 6 февраля. Сборная РФ обогнала Германию и Нидерланды. Соревнования за день: Скиатлон, мужчины: Лыжник из России Александр Большунов выиграл первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Он обогнал спортсмена из Финляндии более чем на две минуты. Большунова поздравил президент РФ Владимир Путин. Второе место в лыжных гонках также занял россиянин Денис Спицов, он представлял Тюменскую область. Фристайл, женщины: Российская спортсменка из Пермского края Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль. В третьей попытке ей удалось набрать 77,72 балла. Первое место у спортсменки из Австралии, а второе у американки. Фигурное катание, женщины: Россиянка Камила Валиева выиграла короткую программу по фигурному катанию. Ей удалось вывести сборную страны на первое место в командном турнире. Она победила с оценкой 90.18, обогнав спортсменку из Японии более чем на 15 баллов. Зимние Олимпийские игры начались в Пекине 4 февраля и продлятся до 20 февраля. На соревнованиях разыгрывают 109 комплектов наград. Столица Китая стала первым городом, который принял и летние, и зимние Игры. На церемонии открытия побывал глава России Владимир Путин.
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