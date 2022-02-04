В двух микрорайонах Кургана ограничили подачу воды

В Кургане из-за коммунальной аварии в микрорайонах Северный и Восточный снизили давление на сетях водопровода. Также без воды остались десятки зданий. Данная информация была размещена 7 февраля на сайте компании «Водный Союз».
«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу ул. Некрасова, 30 без ХВС: Снижено давление в мкр. Северный, Восточный. <…> Работает бригада компании», — указано в сообщении.
Помимо этого, из-за аварии без воды остались здания, расположенные по адресам:
Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. «Водный Союз» в 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.
В Кургане из-за коммунальной аварии в микрорайонах Северный и Восточный снизили давление на сетях водопровода. Также без воды остались десятки зданий. Данная информация была размещена 7 февраля на сайте компании «Водный Союз». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу ул. Некрасова, 30 без ХВС: Снижено давление в мкр. Северный, Восточный. <…> Работает бригада компании», — указано в сообщении. Помимо этого, из-за аварии без воды остались здания, расположенные по адресам: Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. «Водный Союз» в 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.