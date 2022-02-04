В двух микрорайонах Кургана ограничили подачу воды

Давление в водопроводных сетях ограничили в двух районах Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за коммунальной аварии в микрорайонах Северный и Восточный снизили давление на сетях водопровода. Также без воды остались десятки зданий. Данная информация была размещена 7 февраля на сайте компании «Водный Союз».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу ул. Некрасова, 30 без ХВС: Снижено давление в мкр. Северный, Восточный. <…> Работает бригада компании», — указано в сообщении.

Помимо этого, из-за аварии без воды остались здания, расположенные по адресам:

ул. Бурова-Петрова, 77, 79, 96, 96А, 96Б (теплопункт №144), 96Г, 96Г/1, 98Г, 98Д;

ул. Кирпичная (теплопункт №68);

пр. Машиностроителей, 2В (ТЦ «Кировский»);

ул. Некрасова,11-63, 12-30;

ул. Омская,72, 74, 131-139 (промышленная зона).

Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. «Водный Союз» в 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.