04 февраля 2022
03 февраля 2022

В двух микрорайонах Кургана ограничили подачу воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Давление в водопроводных сетях ограничили в двух районах Кургана Фото:

В Кургане из-за коммунальной аварии в микрорайонах Северный и Восточный снизили давление на сетях водопровода. Также без воды остались десятки зданий. Данная информация была размещена 7 февраля на сайте компании «Водный Союз».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу ул. Некрасова, 30 без ХВС: Снижено давление в мкр. Северный, Восточный. <…> Работает бригада компании», — указано в сообщении.

Помимо этого, из-за аварии без воды остались здания, расположенные по адресам:

  • ул. Бурова-Петрова, 77, 79, 96, 96А, 96Б (теплопункт №144), 96Г, 96Г/1, 98Г, 98Д;
  • ул. Кирпичная (теплопункт №68);
  • пр. Машиностроителей, 2В (ТЦ «Кировский»);
  • ул. Некрасова,11-63, 12-30;
  • ул. Омская,72, 74, 131-139 (промышленная зона).

Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. «Водный Союз» в 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.

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В Кургане из-за коммунальной аварии в микрорайонах Северный и Восточный снизили давление на сетях водопровода. Также без воды остались десятки зданий. Данная информация была размещена 7 февраля на сайте компании «Водный Союз». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу ул. Некрасова, 30 без ХВС: Снижено давление в мкр. Северный, Восточный. <…> Работает бригада компании», — указано в сообщении. Помимо этого, из-за аварии без воды остались здания, расположенные по адресам: Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. «Водный Союз» в 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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