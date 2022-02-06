Евгения Куйвашева ждут на второй день совещания с главами городов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев собирает мэров на ежеквартальное закрытое совещание 8 и 9 февраля. Встреча традиционно пройдет в санатории «Гранатовая бухта» под Сысертью и будет посвящена предстоящим выборам главы региона, сообщили URA.RU несколько источников в областной власти.

«Губернатор устраивает очередной совет глав в „Гранатовой бухте“. Встреча пройдет в два дня, Куйвашева ждут в среду [9 февраля]. Речь пойдет о сентябрьской кампании», — поделился собеседник, знакомый с ходом подготовки совещания. Другой инсайдер добавил, что мероприятие пройдет в виде тренинга — мэров в игровой форме продолжат готовить к губернаторским выборам.

Планируется, что в рамках учебы глав поделят на команды и предложат за короткое время решить некие управленческие задачи. На предыдущем таком совещании, в декабре 2021-го, мэрам были даны кейсы, подобные тем, что изучают губернаторы на семинарах администрации президента РФ.

Оперативно получить официальный комментарий областных властей URA.RU не удалось. Агентство направило запрос в региональный департамент информполитики, ответ к моменту публикации не последовал.

В предыдущий раз свердловских мэров собирали на масштабное совещание в конце 2021 года. Первый день, как и теперь, был посвящен подготовке к осенним выборам, второй — теме коронавируса. В частности, главам транслировали вводные по вакцинации населения. До начала пандемии такие собрания с мэрами были традиционными.

Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября. Официально о своем участии еще не объявил ни один из кандидатов. В региональных политкругах ожидают, выдвинется ли на новый срок губернатор Евгений Куйвашев. Сам он заявлял URA.RU, что не готов принять решение до тех пор, пока свое слово не скажет президент РФ Владимир Путин.

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