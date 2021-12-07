Главы свердловских городов собрались на двухдневном совещании под Сысертью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Глав свердловских городов, которых собрали на двухдневное совещание в санатории «Гранатовая бухта» под Сысертью, готовят к губернаторским выборам 2022 года. Как сообщили URA.RU несколько собеседников, знакомых с содержанием встречи, к предстоящей кампании мэров «натаскивают» в формате деловых игр, аналогичных тем, что проводит Кремль.

«В два дня фактически проводят работу над ошибками по прошлым выборам [в Госдуму и заксобрание 17—19 сентября]. И ведут подготовку к новым — следующей осенью. Все это в виде деловой игры», — передал собеседник агентства. Другой инсайдер описал тренинг так: мэров разбивают на команды и в формате мозгового штурма предлагают за короткое время решить разные управленческие кейсы. Задания напоминают те, что дают губернаторам на семинарах администрации президента РФ.

Во второй день — 8 декабря — после обеда ожидается обсуждение вопросов, связанных с коронавирусом. Главным образом речь пойдет о темпах вакцинации. По словам источника URA.RU, мэрам было обещано участие замгубернатора по соцполитике Павла Крекова.

В свердловском департаменте информполитики заявили URA.RU, что официально совещание с главами муниципалитетов «посвящено вопросам повышения эффективности публичной власти». Губернатор Евгений Куйвашев, по данным департамента, уже встречался с участниками семинара.

URA.RU ранее анонсировало, что 7—8 декабря мэров соберут на базе отдыха «Гранатовая бухта» для большого совещания. До начала пандемии коронавируса такие собрания были традиционными. В предыдущий раз Куйвашев встречался с мэрами в таком формате летом.

Источники URA.RU ранее сообщали, что Куйвашев осенью 2022 года готовится пойти на новый губернаторский срок. С этим связывали его уход в длительный отпуск: якобы в период отсутствия он проводил в Москве консультации по переизбранию. В начале декабря губернатора назначили главой областного отделения «Единой России». Считается, что этим назначением администрация президента РФ дала Куйвашеву понять, что он будет выдвинут на новый губернаторский срок осенью 2022 года.