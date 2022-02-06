В Тюмени заключенных лишили общения с родными

Доступ родных в колонии, СИЗО и больницу при УФСИН ограничен из-за карантина Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В восьми учреждениях, подведомственных УФСИН Тюменской области, из-за коронавируса объявлен карантин и запрещены свидания с родными. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ограничения, в числе прочего, действуют на несовершеннолетних заключенных и пациентов ведомственной больницы.

«В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции в учреждениях УФСИН России по Тюменской области действует ряд мероприятий, направленных на предупреждение распространения заболеваемости. Приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий, объявлен карантин», — сообщает УФСИН региона на своем официальном сайте.

Сколько именно человек заболело в учреждениях, не указывается. URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства.

Ограничения действуют в исправительных колониях №2, 1, и 13, а также первом и четвертом СИЗО. Также карантин введен в областной больнице при УФСИН и колонии, где содержат больных туберкулезом.

Кроме того, близкие не смогут увидеться с несовершеннолетними, содержащимися в воспитательной колонии. Однако в последнем случае запрет действует лишь для тех подростков, у которых есть признаки ОРВИ или коронавируса.

В период действия карантина на территории также не допускаются члены Общественной наблюдательной комиссии, которая осуществляет надзор за соблюдением прав заключенных. Что до сроков ограничений, то для каждого из учреждений он разный, информация представлена на сайте тюменской ФСИН.

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