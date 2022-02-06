Люди воров в законе держат в осаде бизнес-центр в Екатеринбурге. Фото

07 февраля 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

События в «Манхэттене» попали в повестку десятков СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Неизвестные, захватившие екатеринбургский бизнес-центр «Манхэттен», продолжают оставаться в здании и контролировать происходящее. Источник поделился с URA.RU фотографиями мужчин, которые расположились в фойе за стойкой администратора. «Все эти дни в бизнес-центре продолжают находиться люди кавказской внешности, которые захватили здание вечером 4 февраля. Так, вчера, 6 февраля, они ворвались в офис управляющей компании „Кировская“ и забрали почтовые ящики с корреспонденцией собственников помещений», — рассказал URA.RU Владислав Лебедев, заместитель начальника УК «Кировская», которая обслуживает БЦ «Манхэттен». По его словам, мужчины крепкого телосложения рассредоточились по бизнес-центру, появляясь в различных офисах и контролируя ситуацию. «Я не исключаю, что они вооружены. Я написал заявление в районную и городскую прокуратуры», — добавил Лебедев. «На указанный адрес уже выезжала следственно-оперативная группа УМВД по Екатеринбургу, территориального ОВД (ОП-1), а также сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД области. В связи с информацией некоторых СМИ о том, что в здание якобы прибыли представители криминалитета, были опрошены обе конфликтующие стороны. С них взяты объяснения, проведена профилактическая работа о недопустимости противоправных действий, рукоприкладства, погромов и о предусмотренной действующим законодательством уголовной ответственности», — прокомментировал ситуацию глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он добавил, что сейчас ведутся проверочные мероприятия, сведений о раненых и пострадавших в бизнес-центре не поступало. Как сообщало URA.RU, люди, захватившие управление «Манхэттен», могут быть связаны с группировкой ныне покойного криминального авторитета Германа Гардта и Марселя Гасанова — представителя вора в законе чеченского происхождения Ахмеда Шалинского. Захватчики также связаны с владельцами части офисов в БЦ, которыми управляет УК «Аурус». Она судится с УК «Кировская» за право управлением бизнес-центром. Фото: читатели URA.RU Фото: читатели URA.RU Фото: читатели URA.RU Фото: читатели URA.RU Фото: читатели URA.RU

Неизвестные, захватившие екатеринбургский бизнес-центр «Манхэттен», продолжают оставаться в здании и контролировать происходящее. Источник поделился с URA.RU фотографиями мужчин, которые расположились в фойе за стойкой администратора. «Все эти дни в бизнес-центре продолжают находиться люди кавказской внешности, которые захватили здание вечером 4 февраля. Так, вчера, 6 февраля, они ворвались в офис управляющей компании „Кировская“ и забрали почтовые ящики с корреспонденцией собственников помещений», — рассказал URA.RU Владислав Лебедев, заместитель начальника УК «Кировская», которая обслуживает БЦ «Манхэттен». По его словам, мужчины крепкого телосложения рассредоточились по бизнес-центру, появляясь в различных офисах и контролируя ситуацию. «Я не исключаю, что они вооружены. Я написал заявление в районную и городскую прокуратуры», — добавил Лебедев. «На указанный адрес уже выезжала следственно-оперативная группа УМВД по Екатеринбургу, территориального ОВД (ОП-1), а также сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД области. В связи с информацией некоторых СМИ о том, что в здание якобы прибыли представители криминалитета, были опрошены обе конфликтующие стороны. С них взяты объяснения, проведена профилактическая работа о недопустимости противоправных действий, рукоприкладства, погромов и о предусмотренной действующим законодательством уголовной ответственности», — прокомментировал ситуацию глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он добавил, что сейчас ведутся проверочные мероприятия, сведений о раненых и пострадавших в бизнес-центре не поступало. Как сообщало URA.RU, люди, захватившие управление «Манхэттен», могут быть связаны с группировкой ныне покойного криминального авторитета Германа Гардта и Марселя Гасанова — представителя вора в законе чеченского происхождения Ахмеда Шалинского. Захватчики также связаны с владельцами части офисов в БЦ, которыми управляет УК «Аурус». Она судится с УК «Кировская» за право управлением бизнес-центром.