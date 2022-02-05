В Екатеринбурге бизнес-центр «Манхэттен» захватила группа крепких мужчин. Инцидент произошел вечером 4 февраля, сообщил URA.RU директор управляющей компании (УК) «Кировская», обслуживающей БЦ, Михаил Ярошевский.
«В пятницу, 4 февраля, около 22.00 в холл ворвались три десятка людей кавказской внешности и захватили офисы нашей УК. В здании выключен свет, управление перешло в руки УК „Аурус“, которая оспаривает полномочия по управлению зданием. Люди, осуществившие захват, были наняты этой компанией», — рассказал Ярошевский.
По словам источника агентства, люди, захватившие управление «Манхэттен», якобы связаны с группировкой ныне покойного криминального авторитета Германа Гардта и Марселя Гасанова, который является представителем вора в законе чеченского происхождения Ахмеда Домбаева, более известного как Ахмед Шалинский. По имеющимся данным, захватчики также связаны с владельцами небольшой части офисов в БЦ, которыми управляет УК «Аурус».
Она судится с УК «Кировская», которую большинством голосов выбрали остальные собственники офисов. В их числе есть и структуры экс-депутата свердловского заксобрания Валерия Савельева (AVS Group), построившего этот БЦ. УК «AVS Групп Сервис» обслуживала БЦ «Манхэттен» с ноября 2012 года, но позже ушла, передав полномочия УК «Кировская». К ней, как утверждает представитель Савельева, вопросов нет.
Ранее о конфликте между УК Кировская и УК «Аурус» уже писало URA.RU. В сентябре 2021 года в последствиях спора хозяйствующих субъектов разбиралась полиция. Тогда же в здании так же отключали электричество, создавая проблемы арендаторам.
В Екатеринбурге бизнес-центр «Манхэттен» захватила группа крепких мужчин. Инцидент произошел вечером 4 февраля, сообщил URA.RU директор управляющей компании (УК) «Кировская», обслуживающей БЦ, Михаил Ярошевский. «В пятницу, 4 февраля, около 22.00 в холл ворвались три десятка людей кавказской внешности и захватили офисы нашей УК. В здании выключен свет, управление перешло в руки УК „Аурус“, которая оспаривает полномочия по управлению зданием. Люди, осуществившие захват, были наняты этой компанией», — рассказал Ярошевский. По словам источника агентства, люди, захватившие управление «Манхэттен», якобы связаны с группировкой ныне покойного криминального авторитета Германа Гардта и Марселя Гасанова, который является представителем вора в законе чеченского происхождения Ахмеда Домбаева, более известного как Ахмед Шалинский. По имеющимся данным, захватчики также связаны с владельцами небольшой части офисов в БЦ, которыми управляет УК «Аурус». Она судится с УК «Кировская», которую большинством голосов выбрали остальные собственники офисов. В их числе есть и структуры экс-депутата свердловского заксобрания Валерия Савельева (AVS Group), построившего этот БЦ. УК «AVS Групп Сервис» обслуживала БЦ «Манхэттен» с ноября 2012 года, но позже ушла, передав полномочия УК «Кировская». К ней, как утверждает представитель Савельева, вопросов нет. Ранее о конфликте между УК Кировская и УК «Аурус» уже писало URA.RU. В сентябре 2021 года в последствиях спора хозяйствующих субъектов разбиралась полиция. Тогда же в здании так же отключали электричество, создавая проблемы арендаторам.