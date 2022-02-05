Бизнес-центр в Екатеринбурге атакован людьми вора в законе. Видео

05 февраля 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Захватчики, предположительно, связаны с группировкой криминального авторитета Германа Гардта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге бизнес-центр «Манхэттен» захватила группа крепких мужчин. Инцидент произошел вечером 4 февраля, сообщил URA.RU директор управляющей компании (УК) «Кировская», обслуживающей БЦ, Михаил Ярошевский. «В пятницу, 4 февраля, около 22.00 в холл ворвались три десятка людей кавказской внешности и захватили офисы нашей УК. В здании выключен свет, управление перешло в руки УК „Аурус“, которая оспаривает полномочия по управлению зданием. Люди, осуществившие захват, были наняты этой компанией», — рассказал Ярошевский. По словам источника агентства, люди, захватившие управление «Манхэттен», якобы связаны с группировкой ныне покойного криминального авторитета Германа Гардта и Марселя Гасанова, который является представителем вора в законе чеченского происхождения Ахмеда Домбаева, более известного как Ахмед Шалинский. По имеющимся данным, захватчики также связаны с владельцами небольшой части офисов в БЦ, которыми управляет УК «Аурус». Новость по теме В бизнес-центр свердловского экс-депутата приехали силовики Она судится с УК «Кировская», которую большинством голосов выбрали остальные собственники офисов. В их числе есть и структуры экс-депутата свердловского заксобрания Валерия Савельева (AVS Group), построившего этот БЦ. УК «AVS Групп Сервис» обслуживала БЦ «Манхэттен» с ноября 2012 года, но позже ушла, передав полномочия УК «Кировская». К ней, как утверждает представитель Савельева, вопросов нет. Ранее о конфликте между УК Кировская и УК «Аурус» уже писало URA.RU. В сентябре 2021 года в последствиях спора хозяйствующих субъектов разбиралась полиция. Тогда же в здании так же отключали электричество, создавая проблемы арендаторам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге бизнес-центр «Манхэттен» захватила группа крепких мужчин. Инцидент произошел вечером 4 февраля, сообщил URA.RU директор управляющей компании (УК) «Кировская», обслуживающей БЦ, Михаил Ярошевский. «В пятницу, 4 февраля, около 22.00 в холл ворвались три десятка людей кавказской внешности и захватили офисы нашей УК. В здании выключен свет, управление перешло в руки УК „Аурус“, которая оспаривает полномочия по управлению зданием. Люди, осуществившие захват, были наняты этой компанией», — рассказал Ярошевский. По словам источника агентства, люди, захватившие управление «Манхэттен», якобы связаны с группировкой ныне покойного криминального авторитета Германа Гардта и Марселя Гасанова, который является представителем вора в законе чеченского происхождения Ахмеда Домбаева, более известного как Ахмед Шалинский. По имеющимся данным, захватчики также связаны с владельцами небольшой части офисов в БЦ, которыми управляет УК «Аурус». Она судится с УК «Кировская», которую большинством голосов выбрали остальные собственники офисов. В их числе есть и структуры экс-депутата свердловского заксобрания Валерия Савельева (AVS Group), построившего этот БЦ. УК «AVS Групп Сервис» обслуживала БЦ «Манхэттен» с ноября 2012 года, но позже ушла, передав полномочия УК «Кировская». К ней, как утверждает представитель Савельева, вопросов нет. Ранее о конфликте между УК Кировская и УК «Аурус» уже писало URA.RU. В сентябре 2021 года в последствиях спора хозяйствующих субъектов разбиралась полиция. Тогда же в здании так же отключали электричество, создавая проблемы арендаторам.