05 февраля 2022
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Губернатор ЯНАО поручил открыть в муниципалитетах новые структуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комиссии по местному самоуправлению. Курган , дресс код, бумаги к совещанию, женские колени
Люди смогут предлагать, где нужно провести уборку мусора, организовать раздельный сбор отходов и многое другое Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил открыть специализированные офисы, в которые жители округа смогут обратиться со своими пожеланиями по реализации планов на Год экологии. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«В рамках проекта „Чистый Ямал“ во всех муниципалитетах будут организованы „зеленые“ офисы. В них жители смогут оставлять свои предложения в план мероприятий Года экологии», — говорится в сообщении пресс-службы властей.

Курировать проект «Чистый Ямал» будет депутат тюменской облдумы Владимир Пушкарев. Он также является координатором экологического проекта «Будущее Арктики».

Ранее глава ЯНАО отметил, что молодежь активно интересуется темой защиты и сохранения окружающей среды. Поэтому он принял решение 2022 год сделать годом экологии.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил открыть специализированные офисы, в которые жители округа смогут обратиться со своими пожеланиями по реализации планов на Год экологии. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «В рамках проекта „Чистый Ямал“ во всех муниципалитетах будут организованы „зеленые“ офисы. В них жители смогут оставлять свои предложения в план мероприятий Года экологии», — говорится в сообщении пресс-службы властей. Курировать проект «Чистый Ямал» будет депутат тюменской облдумы Владимир Пушкарев. Он также является координатором экологического проекта «Будущее Арктики». Ранее глава ЯНАО отметил, что молодежь активно интересуется темой защиты и сохранения окружающей среды. Поэтому он принял решение 2022 год сделать годом экологии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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