В Кремле не в курсе сокращения полномочий ревизоров полпреда УрФО

Дмитрий Песков не знает о распоряжениях полпреда президента Владимира Якушева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле не располагают информацией, касающейся сокращения полномочий ревизоров полпреда УрФО. Об этом журналисту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Первый раз об этом слышу. Не располагаю информацией, поэтому не могу ответить на ваш вопрос», — пояснил представитель Кремля во время конференц-колла.

Ранее стало известно, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев скорректировал функционал своих подчиненных в регионах. В частности, главные федеральные инспекторы исключены из цепочки согласования федеральных судей. Якушев считает, что ГФИ должны глубже заниматься практическими вопросами на территориях.

В начале февраля стало известно, что представители полпреда президента РФ в нескольких уральских регионах работают с сокращенным функционалом. Такой информацией поделились сотрудники аппаратов нескольких главных федеральных инспекторов с URA.RU. К таким последствиям привела борьба Якушева за расширение кругозора своих подчиненных и адекватное наполнение их рабочего дня.