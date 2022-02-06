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В Кремле не в курсе сокращения полномочий ревизоров полпреда УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков не знает о распоряжениях полпреда президента Владимира Якушева Фото:

В Кремле не располагают информацией, касающейся сокращения полномочий ревизоров полпреда УрФО. Об этом журналисту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Первый раз об этом слышу. Не располагаю информацией, поэтому не могу ответить на ваш вопрос», — пояснил представитель Кремля во время конференц-колла.

Ранее стало известно, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев скорректировал функционал своих подчиненных в регионах. В частности, главные федеральные инспекторы исключены из цепочки согласования федеральных судей. Якушев считает, что ГФИ должны глубже заниматься практическими вопросами на территориях.

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Ревизорам уральского полпреда урезали полномочия

В начале февраля стало известно, что представители полпреда президента РФ в нескольких уральских регионах работают с сокращенным функционалом. Такой информацией поделились сотрудники аппаратов нескольких главных федеральных инспекторов с URA.RU. К таким последствиям привела борьба Якушева за расширение кругозора своих подчиненных и адекватное наполнение их рабочего дня.

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В Кремле не располагают информацией, касающейся сокращения полномочий ревизоров полпреда УрФО. Об этом журналисту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Первый раз об этом слышу. Не располагаю информацией, поэтому не могу ответить на ваш вопрос», — пояснил представитель Кремля во время конференц-колла. Ранее стало известно, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев скорректировал функционал своих подчиненных в регионах. В частности, главные федеральные инспекторы исключены из цепочки согласования федеральных судей. Якушев считает, что ГФИ должны глубже заниматься практическими вопросами на территориях. В начале февраля стало известно, что представители полпреда президента РФ в нескольких уральских регионах работают с сокращенным функционалом. Такой информацией поделились сотрудники аппаратов нескольких главных федеральных инспекторов с URA.RU. К таким последствиям привела борьба Якушева за расширение кругозора своих подчиненных и адекватное наполнение их рабочего дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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