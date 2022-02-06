Свердловские власти собираются повсеместно строить гостиницы

Одна из задач нового департамента по туризму — создать гостиницы для привлечения туристов в Свердловскую область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти намерены построить гостиницы в сумме на 10 тысяч номеров по всей Свердловской области. Такое мнение выразила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова на пресс-конференции, посвященной планам работы департамента в 2022 году.

«Наша задача — увеличить количество номерного фонда в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Камышлове, Ирбите и других интересных с точки зрения туризма городах. Маршруты там уже созданы, достаточно большое количество. Нам надо создать порядка 10 тысяч номеров в городах», — сообщила Туканова. По ее словам, в Свердловской области номерной фонд на данный момент составляет порядка 18 тысяч номеров, которые в основном сконцентрированы в Екатеринбурге.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области создали новый департамент, который будет развивать свердловский туризм и инфраструктуру. Новую структуру возглавила Эльмира Туканова, которую называют соратницей свердловского губернатора Евгения Куйвашева из-за совместной работы в Тюменской области. Одним из предложений по развитию туризма стало объединение четырех соседствующих регионов в туркластер «Большой Урал».