07 февраля 2022
05 февраля 2022
04 февраля 2022

Двух глав челябинских районов нагрузят новыми обязанностями. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Региональное отделение партии Единая Россия вручило автомобили неотложной помощи челябинским больницам. Челябинск, единая россия, медведь единая россия
В Кунашакском и Катав-Ивановском районах сменится руководство «Единой России» Фото:

Глава Кунашакского района Челябинской области Сибагатулла Аминов и глава Катав-Ивановского района региона Николай Шиманович возглавят также местные отделения «Единой России». Об этом сообщил источники URA.RU в партийных кругах.

«Решение практически принято. К обоим есть вопросы. Но есть мнение, что новый статус побудит их, в том числе, эффективнее решать возникающие конфликты», — рассказал инсайдер.

По его словам, пока отложено совмещение обязанностей главы и партийного лидера в Златоусте, где лидером ЕР останется спикер горсобрания депутатов Алексей Карюков. Консультации продолжаются в Миассе, где обсуждается передача власти в партии от депутата Евгения Субачева мэру города Григорию Тонких. В Карабашском городском округе соответствующее решение относительно главы Олега Буданова уже принято.

В других муниципалитетах также идут консультации, а кое-где уже и партийные конференции по определению и утверждению кандидатов в руководстве местных ячеек партии власти. Тренд на совмещение управления муниципалитетами и лидерства среди местных единороссов задал губернатор Алексей Текслер, возглавивший областную ЕР. Окончательно все решится после областной отчетно-выборной конференции 25 февраля.

«Подготовка к конференции продолжается в установленном порядке. Пока можно сказать лишь то, что состав президиума обновится на треть», — заявил URA.RU заместитель председателя президиума Владимир Мякуш, воздержавшись от иных комментариев.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Кунашакского района Челябинской области Сибагатулла Аминов и глава Катав-Ивановского района региона Николай Шиманович возглавят также местные отделения «Единой России». Об этом сообщил источники URA.RU в партийных кругах. «Решение практически принято. К обоим есть вопросы. Но есть мнение, что новый статус побудит их, в том числе, эффективнее решать возникающие конфликты», — рассказал инсайдер. По его словам, пока отложено совмещение обязанностей главы и партийного лидера в Златоусте, где лидером ЕР останется спикер горсобрания депутатов Алексей Карюков. Консультации продолжаются в Миассе, где обсуждается передача власти в партии от депутата Евгения Субачева мэру города Григорию Тонких. В Карабашском городском округе соответствующее решение относительно главы Олега Буданова уже принято. В других муниципалитетах также идут консультации, а кое-где уже и партийные конференции по определению и утверждению кандидатов в руководстве местных ячеек партии власти. Тренд на совмещение управления муниципалитетами и лидерства среди местных единороссов задал губернатор Алексей Текслер, возглавивший областную ЕР. Окончательно все решится после областной отчетно-выборной конференции 25 февраля. «Подготовка к конференции продолжается в установленном порядке. Пока можно сказать лишь то, что состав президиума обновится на треть», — заявил URA.RU заместитель председателя президиума Владимир Мякуш, воздержавшись от иных комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...