В Кунашакском и Катав-Ивановском районах сменится руководство «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Кунашакского района Челябинской области Сибагатулла Аминов и глава Катав-Ивановского района региона Николай Шиманович возглавят также местные отделения «Единой России». Об этом сообщил источники URA.RU в партийных кругах.

«Решение практически принято. К обоим есть вопросы. Но есть мнение, что новый статус побудит их, в том числе, эффективнее решать возникающие конфликты», — рассказал инсайдер.

По его словам, пока отложено совмещение обязанностей главы и партийного лидера в Златоусте, где лидером ЕР останется спикер горсобрания депутатов Алексей Карюков. Консультации продолжаются в Миассе, где обсуждается передача власти в партии от депутата Евгения Субачева мэру города Григорию Тонких. В Карабашском городском округе соответствующее решение относительно главы Олега Буданова уже принято.

В других муниципалитетах также идут консультации, а кое-где уже и партийные конференции по определению и утверждению кандидатов в руководстве местных ячеек партии власти. Тренд на совмещение управления муниципалитетами и лидерства среди местных единороссов задал губернатор Алексей Текслер, возглавивший областную ЕР. Окончательно все решится после областной отчетно-выборной конференции 25 февраля.

«Подготовка к конференции продолжается в установленном порядке. Пока можно сказать лишь то, что состав президиума обновится на треть», — заявил URA.RU заместитель председателя президиума Владимир Мякуш, воздержавшись от иных комментариев.

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