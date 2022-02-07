07 февраля 2022

В Турции рассказали о подготовке встречи Путина и Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Если Владимир Путин согласится, то в ближайшее время будет известна дата встречи, заявил Ибрагим Калын Фото:

Если президент России Владимир Путин согласится на предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении встречи с главой Украины Владимиром Зеленским, то в ближайшие дни будет известна дата его визита. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Предложение нашего президента [Тайипа Эрдогана] о встрече президентов России и Украины критически значимо. <…> Если Россия даст положительный ответ, то встреча пройдет. Господин Путин посетит Турцию, в ближайшие дни станет известна дата», — приводит слова Ибрагима Калына ТАСС. Он добавил, что Украина положительно относится к этой встрече.

Ранее сообщалось, что Эрдоган предложил Путину и Зеленскому устроить встречу в Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение турецкого лидера никто не отвергает. Зеленский заявил, что для него не имеет значение место проведения переговоров с Россией. Эрдоган отметил, что он уверен в возможности разрешения украинского конфликта мирным путем, пишет RT.

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Если президент России Владимир Путин согласится на предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении встречи с главой Украины Владимиром Зеленским, то в ближайшие дни будет известна дата его визита. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Предложение нашего президента [Тайипа Эрдогана] о встрече президентов России и Украины критически значимо. <…> Если Россия даст положительный ответ, то встреча пройдет. Господин Путин посетит Турцию, в ближайшие дни станет известна дата», — приводит слова Ибрагима Калына ТАСС. Он добавил, что Украина положительно относится к этой встрече. Ранее сообщалось, что Эрдоган предложил Путину и Зеленскому устроить встречу в Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение турецкого лидера никто не отвергает. Зеленский заявил, что для него не имеет значение место проведения переговоров с Россией. Эрдоган отметил, что он уверен в возможности разрешения украинского конфликта мирным путем, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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