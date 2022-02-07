В Турции рассказали о подготовке встречи Путина и Зеленского

Если президент России Владимир Путин согласится на предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении встречи с главой Украины Владимиром Зеленским, то в ближайшие дни будет известна дата его визита. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Предложение нашего президента [Тайипа Эрдогана] о встрече президентов России и Украины критически значимо. <…> Если Россия даст положительный ответ, то встреча пройдет. Господин Путин посетит Турцию, в ближайшие дни станет известна дата», — приводит слова Ибрагима Калына ТАСС. Он добавил, что Украина положительно относится к этой встрече.
Если президент России Владимир Путин согласится на предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении встречи с главой Украины Владимиром Зеленским, то в ближайшие дни будет известна дата его визита. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Предложение нашего президента [Тайипа Эрдогана] о встрече президентов России и Украины критически значимо. <…> Если Россия даст положительный ответ, то встреча пройдет. Господин Путин посетит Турцию, в ближайшие дни станет известна дата», — приводит слова Ибрагима Калына ТАСС. Он добавил, что Украина положительно относится к этой встрече. Ранее сообщалось, что Эрдоган предложил Путину и Зеленскому устроить встречу в Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение турецкого лидера никто не отвергает. Зеленский заявил, что для него не имеет значение место проведения переговоров с Россией. Эрдоган отметил, что он уверен в возможности разрешения украинского конфликта мирным путем, пишет RT.