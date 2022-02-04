Зеленский: не важно, где мириться с Россией

Зеленский готов к переговорам с Россией, а место встречи значения не имеет Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

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Место проведения переговоров с Россией по поводу урегулирования ситуации в Донбассе не имеет значения, гораздо важнее готовность сторон. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Не важно, где именно поставить точку в войне. Важно, чтобы все искренне были к этому готовы», — сказал он на брифинге с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Информацию передает «РБК Украина». Украинский лидер также поблагодарил турецкого коллегу за содействие в разрешении конфликта.

Ранее сообщалось, что Эрдоган пригасил в Турцию Путина и Зеленского. В планах — уладить разногласия между Киевом и Москвой. В Кремле эту идею поддержали. При этом руководство ЛНР высказало недовольство переносом встречи из Минска в Стамбул.