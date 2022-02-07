07 февраля 2022

Курганских подростков соберут в школах несмотря на удаленку

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В школах для девятиклассников пройдет собеседование Фото:
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В школах Курганской области 9 февраля для девятиклассников пройдет итоговое собеседование по русскому языку. Данная информация размещена на сайте областного департамента образования и науки. Большинство школьников в регионе с 4 февраля учатся в дистанционном формате.

«Более 8,5 тысяч зауральских девятиклассников примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку 9 февраля. Оно пройдет во всех школах в обычном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических требований», — указано в сообщении.

Девятиклассники будут ждать своей очереди в кабинетах. Каждого ученика в аудиторию будут приглашать отдельно. В департаменте отметили, что ученик может пройти собеседование 9 марта, если он болеет или у него есть другая уважительная причина, подтвержденная документально. Школьникам необходимо успешно пройти собеседование, чтобы их допустили к государственной итоговой аттестации.

С 4 февраля из-за ухудшения эпидобстановки школы Курганской области, где учатся менее 200 человек, перешли на дистанционный формат обучения. После этого один из школьников написал главе региона Вадиму Шумкову: «Брат, спасибо за карантин».

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В школах Курганской области 9 февраля для девятиклассников пройдет итоговое собеседование по русскому языку. Данная информация размещена на сайте областного департамента образования и науки. Большинство школьников в регионе с 4 февраля учатся в дистанционном формате. «Более 8,5 тысяч зауральских девятиклассников примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку 9 февраля. Оно пройдет во всех школах в обычном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических требований», — указано в сообщении. Девятиклассники будут ждать своей очереди в кабинетах. Каждого ученика в аудиторию будут приглашать отдельно. В департаменте отметили, что ученик может пройти собеседование 9 марта, если он болеет или у него есть другая уважительная причина, подтвержденная документально. Школьникам необходимо успешно пройти собеседование, чтобы их допустили к государственной итоговой аттестации. С 4 февраля из-за ухудшения эпидобстановки школы Курганской области, где учатся менее 200 человек, перешли на дистанционный формат обучения. После этого один из школьников написал главе региона Вадиму Шумкову: «Брат, спасибо за карантин».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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