Курганских подростков соберут в школах несмотря на удаленку

В школах для девятиклассников пройдет собеседование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

В школах Курганской области 9 февраля для девятиклассников пройдет итоговое собеседование по русскому языку. Данная информация размещена на сайте областного департамента образования и науки. Большинство школьников в регионе с 4 февраля учатся в дистанционном формате.

«Более 8,5 тысяч зауральских девятиклассников примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку 9 февраля. Оно пройдет во всех школах в обычном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических требований», — указано в сообщении.

Девятиклассники будут ждать своей очереди в кабинетах. Каждого ученика в аудиторию будут приглашать отдельно. В департаменте отметили, что ученик может пройти собеседование 9 марта, если он болеет или у него есть другая уважительная причина, подтвержденная документально. Школьникам необходимо успешно пройти собеседование, чтобы их допустили к государственной итоговой аттестации.

С 4 февраля из-за ухудшения эпидобстановки школы Курганской области, где учатся менее 200 человек, перешли на дистанционный формат обучения. После этого один из школьников написал главе региона Вадиму Шумкову: «Брат, спасибо за карантин».