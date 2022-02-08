Авербух назвал выступление российского фигуриста провальным

Авербух раскритиковал выступление фигуриста Мозалева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Выступление фигуриста Андрея Мозалева на Олимпийских играх в Пекине было провальным. Об этом заявил заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпиады 2002 в танцах на льду Илья Авербух. При этом спортсмен положительно высказался о выступлении другого российского фигуриста Евгения Семенко.

«Понимали, что нашим ребятам сложно конкурировать в индивидуальном турнире. Семененко показал максимум из того, что мог. Чуть-чуть мог быть выше, но объективно он в десятке. Седьмое место — неплохой результат <…> Абсолютно провалился Мозалев. Наверное, дебютант просто не справился с нервами», — сказал Авербух. Информацию передает «РБК Спорт»

В короткой программе в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Пекине Андрей Мозалев занял 23-е место. Его результат составил 77,05 балла. Евгений Семенко вошел в десятку лучших с баллом 95,76. Произвольную одиночную программу спортсмены представят 10 февраля.

Ранее в произвольной программе танцев на льду российские спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место. Они набрали 128,17 балла, уступив фигуристам из США Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу (129,07 балла). Однако выступление Синициной и Кацалапова принесло сборной ОКР победу в командном турнире. Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсменов с победой.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам