В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с Зеленским

08 февраля 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским, если будет понимание целей и результата Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Встреча президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского возможна, если это поможет решить ситуацию на юго-востоке страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Встреча с Зеленским — априори от нее никто не отказывается. Если она поможет разрубить гордиев узел (решение сложной проблемы прямолинейным способом — прим. URA.RU) — узел ситуации на юго-востоке страны, Путин готов встречаться с кем угодно. Но сначала надо понять, с какими целями и с каким результатом. Этого понимания пока нет», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что в перспективе возможна встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они договорились о таком визите, он пройдет, когда позволят эпидемиологические условия и графики президентов. «Пока точных дат нет. По дипломатическим каналам они будут согласованы», — заявил Песков. Ранее Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Турции. Такие меры решили предпринять для снижения напряженности между Украиной и Россией. Если Путин согласится, то в ближайшие дни будет известна дата встречи, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Встреча президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского возможна, если это поможет решить ситуацию на юго-востоке страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Встреча с Зеленским — априори от нее никто не отказывается. Если она поможет разрубить гордиев узел (решение сложной проблемы прямолинейным способом — прим. URA.RU) — узел ситуации на юго-востоке страны, Путин готов встречаться с кем угодно. Но сначала надо понять, с какими целями и с каким результатом. Этого понимания пока нет», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что в перспективе возможна встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они договорились о таком визите, он пройдет, когда позволят эпидемиологические условия и графики президентов. «Пока точных дат нет. По дипломатическим каналам они будут согласованы», — заявил Песков. Ранее Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Турции. Такие меры решили предпринять для снижения напряженности между Украиной и Россией. Если Путин согласится, то в ближайшие дни будет известна дата встречи, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.