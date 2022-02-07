Житель Тюменской области решил продавать снег зимой

Экологически чистый снег по цене в 500 рублей за кубометр продает житель поселка Боровского (Тюменская область). Объявление мужчина разместил на сайте «Авито».
«Продам снег в экологически чистом районе. Можно сказать, собственное производство. 500 рублей за кубометр», — такое объявление разместил житель поселка Боровского на сайте «Авито».
В разговоре с URA.RU продавец признался, что его предложение — это шутка и желающих купить тюменский снег пока не появилось. «Я выложил это объявление по приколу. Почему нет, если это бесплатно? Кто-то увидит и улыбнется, поднимет себе настроение», — отметил тюменец.
Экологически чистый снег по цене в 500 рублей за кубометр продает житель поселка Боровского (Тюменская область). Объявление мужчина разместил на сайте «Авито». «Продам снег в экологически чистом районе. Можно сказать, собственное производство. 500 рублей за кубометр», — такое объявление разместил житель поселка Боровского на сайте «Авито». В разговоре с URA.RU продавец признался, что его предложение — это шутка и желающих купить тюменский снег пока не появилось. «Я выложил это объявление по приколу. Почему нет, если это бесплатно? Кто-то увидит и улыбнется, поднимет себе настроение», — отметил тюменец. Ранее URA.RU писало, что пара из Тюмени решила продать на «Авито» свое место в ЗАГСе за 20 тысяч рублей для желающих заключить брак в красивую дату. Однако в самом ведомстве отметили, что подобные сделки невозможны.