07 февраля 2022
06 февраля 2022

Житель Тюменской области решил продавать снег зимой

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, сугроб, снег, зима, осадки
За кубометр снега мужчина просит 500 рублей Фото:

Экологически чистый снег по цене в 500 рублей за кубометр продает житель поселка Боровского (Тюменская область). Объявление мужчина разместил на сайте «Авито».

«Продам снег в экологически чистом районе. Можно сказать, собственное производство. 500 рублей за кубометр», — такое объявление разместил житель поселка Боровского на сайте «Авито».

В разговоре с URA.RU продавец признался, что его предложение — это шутка и желающих купить тюменский снег пока не появилось. «Я выложил это объявление по приколу. Почему нет, если это бесплатно? Кто-то увидит и улыбнется, поднимет себе настроение», — отметил тюменец.

Ранее URA.RU писало, что пара из Тюмени решила продать на «Авито» свое место в ЗАГСе за 20 тысяч рублей для желающих заключить брак в красивую дату. Однако в самом ведомстве отметили, что подобные сделки невозможны.

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Экологически чистый снег по цене в 500 рублей за кубометр продает житель поселка Боровского (Тюменская область). Объявление мужчина разместил на сайте «Авито». «Продам снег в экологически чистом районе. Можно сказать, собственное производство. 500 рублей за кубометр», — такое объявление разместил житель поселка Боровского на сайте «Авито». В разговоре с URA.RU продавец признался, что его предложение — это шутка и желающих купить тюменский снег пока не появилось. «Я выложил это объявление по приколу. Почему нет, если это бесплатно? Кто-то увидит и улыбнется, поднимет себе настроение», — отметил тюменец. Ранее URA.RU писало, что пара из Тюмени решила продать на «Авито» свое место в ЗАГСе за 20 тысяч рублей для желающих заключить брак в красивую дату. Однако в самом ведомстве отметили, что подобные сделки невозможны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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