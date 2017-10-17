17:47 17 октября 2017 0

Президент РАН пообещал, что Черешнев станет депутатом, но позже Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Академик Российской академии наук, директор института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев не получит мандат депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия». Во всяком случае сейчас. Об этом сообщил новый президент РАН Александр Сергеев.

Дело в том, что с уходом Александра Буркова в губернаторы Омской области в Госдуме образовалась депутатская вакансия. А следующим в списке после Буркова идет Черешнев, который параллельно с научной работой является членом президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия». И даже уже успел поработать в Госдуме с 2007 по 2016 годы.

«Как только образовалась вакансия, я тут же связался главой партии Сергеем Мироновым. Мы обсудили кандидатуру нашего коллеги, но Миронов сказал, что на данный момент партии важнее, чтобы в думу прошел другой человек. Но разговор не окончен, тем более что в мае 2018 произойдет смена лиц, и тогда, пообещал Миронов, Черешнев станет депутатом», — объяснил «URA.RU» академик Александр Сергеев.

Сергеев возглавил РАН 27 сентября после того, как президент Путин подписал соответствующий указ.

«Я не забываю, что именно УрО РАН выдвинуло мою кандидатуру, поэтому первая поездка в новом качестве произошла, разумеется, в Екатеринбург. И одна из главных встреч — с коллегами из аграрного университета. Так как можно сказать, что с продовольственной безопасностью страны сложилась совсем опасная ситуация. Главная наша задача сейчас — поднять сельское хозяйство», — добавил Александр Сергеев.