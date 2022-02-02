Свердловские власти вводят новые COVID-ограничения для детей

Загородные лагеря летом 2022 года будут работать в режиме обсерваторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Детские лагеря Екатеринбурга летом 2022 года будут работать в режиме обсерваторов. Об этом рассказал на прошедшем брифинге глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.

«Меры против распространения коронавирусной инфекции будут усилены. Для персонала детского лагеря будут действовать особые требования. К ним относится обязательное наличие прививки от COVID-19 и ПЦР-тест. Термометрия утром и вечером. Не будут проводится массовые мероприятия. То есть лагеря будут работать в условиях обсерваторов», — отметил Шевченко.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области за минувшие сутки госпитализировали 381 человек с коронавирусом. В стране за сутки выявили 141 883 случая заражения ковидом. Выздоровели 48 426 пациентов, умерли 678 человек.