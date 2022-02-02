02 февраля 2022

Свердловские власти вводят новые COVID-ограничения для детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детские лагеря Буревестник и Уральские изумруды. Екатеринбург, отель, кровать, детский лагерь, хостел, комната отдыха, гостиница, обсерватор, койка-место
Загородные лагеря летом 2022 года будут работать в режиме обсерваторов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Детские лагеря Екатеринбурга летом 2022 года будут работать в режиме обсерваторов. Об этом рассказал на прошедшем брифинге глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.

«Меры против распространения коронавирусной инфекции будут усилены. Для персонала детского лагеря будут действовать особые требования. К ним относится обязательное наличие прививки от COVID-19 и ПЦР-тест. Термометрия утром и вечером. Не будут проводится массовые мероприятия. То есть лагеря будут работать в условиях обсерваторов», — отметил Шевченко.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области за минувшие сутки госпитализировали 381 человек с коронавирусом. В стране за сутки выявили 141 883 случая заражения ковидом. Выздоровели 48 426 пациентов, умерли 678 человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Детские лагеря Екатеринбурга летом 2022 года будут работать в режиме обсерваторов. Об этом рассказал на прошедшем брифинге глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. «Меры против распространения коронавирусной инфекции будут усилены. Для персонала детского лагеря будут действовать особые требования. К ним относится обязательное наличие прививки от COVID-19 и ПЦР-тест. Термометрия утром и вечером. Не будут проводится массовые мероприятия. То есть лагеря будут работать в условиях обсерваторов», — отметил Шевченко. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области за минувшие сутки госпитализировали 381 человек с коронавирусом. В стране за сутки выявили 141 883 случая заражения ковидом. Выздоровели 48 426 пациентов, умерли 678 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...