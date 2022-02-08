08 февраля 2022
07 февраля 2022

Курганца поймали на взятке врачу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Обвиняемому во взяточничестве грозит до года лишения свободы Фото:

Житель Кургана дал взятку врачу за то, чтобы получить больничный лист. Данная информация была 9 февраля размещена на сайте областного УМВД.

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Кургану выявлен факт противоправной деятельности. 35-летний житель областного центра передал денежное вознаграждение в размере 1500 рублей медицинскому работнику одной из поликлиник за предоставление листа нетрудоспособности без фактического осмотра», — указано в сообщении.

Мужчину обвиняют в мелком взяточничестве. Ему грозит до года лишения свободы. Представители полиции отметили, что преступлением является как получение, так и дача взятки.

В 2021 году средняя сумма взятки в регионе увеличилась до 213,5 тыс. рублей, а в 2016 году она составляла 165 тыс. рублей. Представители полиции в области в 2021 году выявили 285 коррупционных преступлений.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Кургана дал взятку врачу за то, чтобы получить больничный лист. Данная информация была 9 февраля размещена на сайте областного УМВД. «Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Кургану выявлен факт противоправной деятельности. 35-летний житель областного центра передал денежное вознаграждение в размере 1500 рублей медицинскому работнику одной из поликлиник за предоставление листа нетрудоспособности без фактического осмотра», — указано в сообщении. Мужчину обвиняют в мелком взяточничестве. Ему грозит до года лишения свободы. Представители полиции отметили, что преступлением является как получение, так и дача взятки. В 2021 году средняя сумма взятки в регионе увеличилась до 213,5 тыс. рублей, а в 2016 году она составляла 165 тыс. рублей. Представители полиции в области в 2021 году выявили 285 коррупционных преступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...