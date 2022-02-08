Курганца поймали на взятке врачу

09 февраля 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Обвиняемому во взяточничестве грозит до года лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана дал взятку врачу за то, чтобы получить больничный лист. Данная информация была 9 февраля размещена на сайте областного УМВД. «Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Кургану выявлен факт противоправной деятельности. 35-летний житель областного центра передал денежное вознаграждение в размере 1500 рублей медицинскому работнику одной из поликлиник за предоставление листа нетрудоспособности без фактического осмотра», — указано в сообщении. Мужчину обвиняют в мелком взяточничестве. Ему грозит до года лишения свободы. Представители полиции отметили, что преступлением является как получение, так и дача взятки. В 2021 году средняя сумма взятки в регионе увеличилась до 213,5 тыс. рублей, а в 2016 году она составляла 165 тыс. рублей. Представители полиции в области в 2021 году выявили 285 коррупционных преступлений. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Кургана дал взятку врачу за то, чтобы получить больничный лист. Данная информация была 9 февраля размещена на сайте областного УМВД. «Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Кургану выявлен факт противоправной деятельности. 35-летний житель областного центра передал денежное вознаграждение в размере 1500 рублей медицинскому работнику одной из поликлиник за предоставление листа нетрудоспособности без фактического осмотра», — указано в сообщении. Мужчину обвиняют в мелком взяточничестве. Ему грозит до года лишения свободы. Представители полиции отметили, что преступлением является как получение, так и дача взятки. В 2021 году средняя сумма взятки в регионе увеличилась до 213,5 тыс. рублей, а в 2016 году она составляла 165 тыс. рублей. Представители полиции в области в 2021 году выявили 285 коррупционных преступлений.