Запад завел Кремль в тупик

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что действия западных стран противоречат друг другу Фото:

Российской экономике может быть нанесен ущерб из-за того, что коллективный Запад не определился по поводу санкций в адрес РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Весьма противоречивые заявления приходят со стороны западных стан. Из каких-то столиц говорится о необходимости принятия санкций в отношении нашей страны немедленно, другие столицы говорят, что никакого принятия санкций без той самой эфемерной агрессии России быть не должно. В данном случае коллективные Запад сам не определился», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

По словам представителя Кремля, с экономическими рисками сталкиваются все. На вопрос о том, какие меры правительство будет применять для ускорения роста экономики РФ, Песков ответил, что «набор программ развития, которые реализуются, они и есть те меры».

Ранее в Евросоюзе перечислили обсуждаемые санкции, которые могут быть введены против России. Санкции США в случай «вторжения» России на Украину могут нанести серьезный удар по мировой экономике, говорится в статье The New York Times. Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Запад готов понести ущерб в случае введения санкций против России, пишет RT.

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Российской экономике может быть нанесен ущерб из-за того, что коллективный Запад не определился по поводу санкций в адрес РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Весьма противоречивые заявления приходят со стороны западных стан. Из каких-то столиц говорится о необходимости принятия санкций в отношении нашей страны немедленно, другие столицы говорят, что никакого принятия санкций без той самой эфемерной агрессии России быть не должно. В данном случае коллективные Запад сам не определился», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. По словам представителя Кремля, с экономическими рисками сталкиваются все. На вопрос о том, какие меры правительство будет применять для ускорения роста экономики РФ, Песков ответил, что «набор программ развития, которые реализуются, они и есть те меры». Ранее в Евросоюзе перечислили обсуждаемые санкции, которые могут быть введены против России. Санкции США в случай «вторжения» России на Украину могут нанести серьезный удар по мировой экономике, говорится в статье The New York Times. Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Запад готов понести ущерб в случае введения санкций против России, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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